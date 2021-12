Neustadt

Kultur im Schloss fällt bis einschließlich Februar 2022 aus. Das Team der Region Hannover arbeitet daran, Ersatztermine für die diversen Veranstaltungen der Reihe im Schloss Landestrost zu organisieren.

Das Junge Vokalensemble, das am Freitag, 10. Dezember, Konzerte im Schloss geben wollte, wird nun im Dezember 2022 auftreten. An der Verlegung der übrigen Kultur-Veranstaltungen wird noch gearbeitet. Fest steht bereits, dass das Konzert des Pianisten Phillip Scheucher mit Klavierwerken Beethovens statt am Sonntag, 19. Dezember 2021, erst am Sonntag, 20. November 2022, erklingen wird. Die bereits mehrfach verschobenen Vorstellungen des Salon Herbert Royal, die für den 13. und 14. Januar 2022 geplant waren, wird es nun Open Air im Amtsgarten des Schlosses am Sonnabend, 2. Juli, und Sonntag, 3. Juli 2022, geben.

Team Kultur will Infektionsrisiken vermeiden

Weitere Konzert-Verlegungen sind auf www.region-hannover-kultur.de hinterlegt. „Wir wollen kein Risiko eingehen und das Infektionsrisiko beim Konzertbesuch vermeiden“, sagt Stefani Schulz, Leiterin des Teams Kultur der Region.

Bereits gekaufte Tickets bleiben gültig oder können innerhalb von zehn Wochen nach dem Ursprungstermin an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Der Kartenshop vom Team Kultur im Schloss Landestrost ist vorübergehend nicht besetzt. Rückabwicklungen können aber montags bis freitags, 9 bis 12 Uhr telefonisch unter (0511) 616 25200 oder per E-Mail unter Kultur@region-hannover.de vorgenommen werden.

Von Beate Ney-Janßen