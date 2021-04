Neustadt

Wildtiere leben in Stadtgebieten häufig im Verborgenen, an den Orten, die Menschen wenig besuchen. Dieses Bild scheint sich dieser Tage ein wenig zu wandeln. Nicht nur frühe Spaziergänger konnten in den vergangenen Wochen immer wieder Rehe nahe der Kernstadt beobachten. Ein Tier rannte sogar zur Mittagszeit quer über das Bauareal des neuen Rathauses südlich der Marktstraße. Das ungewöhnliche Verhalten könnte mit den Fressgewohnheiten der Tiere zusammenhängen.

Störungen verändern den Fressrhythmus

„Ich habe festgestellt, dass die Tiere häufig zu untypischen Zeiten auf Nahrungssuche sind“, sagt Jagdpächter Boris Kubanek. „Wegen der Pandemie sind mehr Spaziergänger und Sportler in den Revieren unterwegs“, sagt er. Das könnte die Tiere beim Fressen stören. Typisch sei für das Rehwild ein Vierstundenrhythmus – vier Stunden fressen, vier Stunden wiederkäuen. Der werde durch erhöhte Aktivitäten im Umfeld eventuell unterbrochen. „Dadurch ist das Wild gezwungen, öfter zu fressen und wird so offensichtlicher.“ Einen höheren Druck in die Innenstadt habe er bislang nicht feststellen können.

Wildtiere besuchen zuerst Wohngebiete am Ortsrand

Betroffen von den überraschenden Besuchen der Tiere waren sonst eher Wohngebiete mit Randlage. Zum Beispiel am Silbernkamp oder an den Parkwiesen: Dort sollen sich die Rehe auf Nahrungssuche auch schon mal an einem Rosenbusch vergriffen haben, berichten Anwohner. Auch andere Waldbewohner haben dort schon ihre Spuren hinterlassen. Rund um den Krankenhausteich haben Spaziergänger in der Vergangenheit immer wieder Wühlstellen von Wildschweinen gefunden.

Ab Juli erhöhte Gefahr für Wildunfälle

Grundsätzlich sollten Erholungssuchende bei ihren Wanderungen, Spaziergängen oder sportlichen Aktivitäten auf den Wegen bleiben, rät die Jägerschaft. Ab Mitte Juli hat das heimische Rehwild wieder Paarungszeit. Dabei vergessen die Tiere oft jede Vorsicht, und es kommt häufiger zu Wildunfällen. Grundsätzlich rät die Jägerschaft Autofahrern auf Straßen, die durch Waldgebiete führen, besonders vorsichtig und langsam zu fahren – das gilt nun offenbar für manche Gebiete auch in der Stadt.

Von Mirko Bartels