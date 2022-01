Neustadt

Was passiert nach dem Versorgerwechsel mit den vollen Containern für die Gelben Säcke, den der Entsorger Remondis zurückgelassen hat? Diese Frage stellen sich aktuell viele Hausbesitzer und Gewerbetreibende. Vielerorts in Neustadt blieben die alten gefüllten Container seit Weihnachten ungeleert. Das soll sich „in Kürze“ ändern. „Wir sammeln jetzt sukzessive die Tonnen in der gesamten Region ein“, erklärt ein Remondis-Sprecher auf Anfrage dieser Zeitung. Es wird darum gebeten, keinen weiteren Müll in die Container zu werfen. Um das zu verhindern, wurden bereits zum Jahresende rote Sticker auf die alten Remondis-Container geklebt. Weil die allerdings häufig übersehen wurden oder abgefallen sind, sind einige Container randvoll, nicht nur mit Gelben Säcken.

Mit solchen Stickern hat der letzte Entsorger Remondis seine Container für die Gelben Säcke versiegelt. Häufig sind sie bereits abgefallen. Quelle: Mario Moers

RMG liefert neue Container aus

Der neue Entsorger RMG ist unterdessen dabei, seinerseits eigene Container für die Gelben Säcke auszuliefern. In Neustadt sind die Container mit dem neuen Aufdruck „RMG“ zum Teil bereits neben den alten Containern zu sehen. Bis alle Container ausgeliefert wurden, könne es noch bis zur sechsten Kalenderwoche dauern, bittet ein RMG-Sprecher um Geduld. Überall dort, wo noch kein neuer RMG-Container steht, soll der Müll vorübergehend weiter in Gelben Säcken zum jeweiligen Abholungstermin rausgestellt werden.

Wer bekommt einen Container?

Gelbe Container bekommen laut RMG Mehrfamilienhäuser mit mehr als 20 Personen und Einrichtungen des Freizeitbereichs. Die Wirtschaftsförderung erhebt darüber hinaus gerade den Bedarf im gewerblichen Bereich. Grundsätzlich scheint der Containertausch derzeit für einige Verwirrung zu sorgen. So erklärt der zuständige Mitarbeiter einer großen Hausverwaltung: „Die Leute haben die alten Tonnen oft weiter befüllt. Jetzt haben wir viel Müll. Der Entsorgerwechsel war nicht gut kommuniziert.“ Auch in der zweiten Woche hatte RMG offenbar Probleme, alle Haushalte termingerecht anzufahren.

Ein Remondis-Container am Ahnsförth wartet weiter darauf, entleert und abgeholt zu werden. Quelle: Mario Moers

Von Mario Moers