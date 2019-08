Dudensen

Nico Grafentin verfolgt unbeirrt seine Motorrennsport-Karriere. Er hat wie viele im Kart angefangen, hat diese Klasse jetzt hinter sich gelassen und dreht in einem Renault Clio rasante Runden auf den großen Rennstrecken. Mit bis zu 220 Stundenkilometern versucht er, sich gegen die Konkurrenz – zum Beispiel in der Motorsport Arena Oschersleben oder auf dem Nürburgring –durchzusetzen. Einen Führerschein braucht er dafür nicht.

Anders zu Hause: Der Kontrast ist riesig, Grafentin absolviert seine Wege auf einem Roller. Diese Klasse will er nun auch verlassen und hat sich in der Fahrschule angemeldet. „Der Fahrlehrer fragte, ob ich schon mal Auto gefahren bin. Das habe ich verneint“, sagt der Jugendliche schmunzelnd. Schließlich fährt er Rennwagen und keine Autos. „Inzwischen weiß der Fahrlehrer aber Bescheid“, sagt Grafentin.

Nachdem er, mehr durch Zufall, mit zwölf Jahren in Nienburg ein Kart bestieg, arbeitet der Gymnasiast an seinem Traum, professioneller Rennfahrer zu werden. „Natürlich steht die Schule an erster Stelle“, sagt der Zehntklässler. „Die Schulleitung hat Verständnis und stellt mich für die Rennen frei. Ich bekomme viel Material von Klassenkameraden per Whatsapp geschickt. Das arbeite ich oft in den Rennpausen auf“, sagt er. Klassenarbeiten darf er nachschreiben.

Kart Cup 2018: Vizemeister der X30 Senior Klasse

Nico Grafentin arbeitet an seiner Karriere als Rennfahrer: Auf diesem Rennkart hat er die Saison 2018 als Vizemeister abgeschlossen.

Zum Clio in der Rennwagenversion kam er durch den ADAC Niedersachsen/Sachen-Anhalt. Die Kart-Rennsaison 2018 schloss Grafentin mit Bravour ab. Beim Ostdeutschen ADAC Kart Cup (OAKC) errang er den zweiten Platz. Zudem ist er Vizemeister der X30 Senior Klasse. Auf Grund dieser Leistung schrieb der ADAC ihn an, um sich für das Nachwuchsförderprogramm zu qualifizieren. „Geprüft werden deine Stärken, Ziele und auch deine Social-Media-Kontakte. Ohne geht es heute nicht mehr“, erläutert er.

Zwei der 50 eingeladenen Fahrer schafften die Qualifikation und bestreiten seit Februar die aktuelle Rennsaison für den ADAC. Grafentin ist einer der beiden. Beiden Fahrern stellt der ADAC zwei identische Fahrzeuge zur Verfügung und organisiert ihnen außerdem das international bekannte Schubert-Motor-Sport-Team zur Unterstützung.

NATC 2019: Sieger des 4. Rennen in der Klasse 32

Nico Grafentin im Wagen Nummer 25 (rechts) arbeitet an seiner Karriere als Rennfahrer: Hier hat er seinen Teamkollegen überholt und ist auf dem Weg zum Sieg.

Bereut hat der ADAC diese Entscheidung wohl nicht. Beim ADAC Racing Weekend in Oschersleben im August fuhr Grafentin mit seinem Teamkollegen den vierten Lauf beim Norddeutschen ADAC Tourenwagen Cup (NATC) mit. Der Dudenser startete im zweiten Rennen an 16. Stelle im Gesamtfeld und hinter seinem Teamkollegen. „Mit Michael von Zabiensky lieferte ich mir spannende Zweikämpfe. Doch dann nutzte ich die Gelegenheit, um ihn drei Runden vor dem Ende zu überholen“, erzählt der junge Rennfahrer. Nach gerade mal sechs Monaten Training mit dem Clio steht der 16-jährige auf dem Treppchen ganz oben und ist Sieger in seiner Klasse 32.

Sein Traum: Ein Podestplatz bei der DTM

Durch das Förderprogramm des ADAC erhofft sich Grafentin den Sprung in den Tourenwagenbereich. „Mein Traum ist ein Podestplatz bei der Deutschen Tourenwagen Meisterschaft (DTM)“, sagt er selbstbewusst. Das wird schon teuer genug, ohne einen großen Sponsorenpool ist der Sprung in die DTM nicht machbar. Darum bleibt die Familie auch realistisch: „Für die Formel 1 fehlt das nötige Kleingeld“, sagt sein Vater Jürgen Grafentin.

Von Susann Brosch