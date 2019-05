Neustadt

Sechs Plätze gibt es im „ MALfreiRaum“ an der Gerhart-Hauptmann-Straße 7, aber maximal fünf Pinsel. Das liegt nicht daran, dass hier äußerst sparsam gewirtschaftet wird – nein Tanja Repenning, Mediendesignerin mit pädagogischem Grundstudium, setzt in ihren Kursen im freien Malen auf Gemeinschaftsarbeit der Teilnehmer. Jeder fertigt sein Bild nach eigenem Geschmack und Sinn, tauscht sich aber ständig mit den anderen aus, stimmt sich ab – „grüne Farbe, grüner Pinsel, den brauch ich jetzt mal“.

„Malzeiten“, nennt Repenning, die mehrere Jahre auch an der Jugendkunstschule in Neustadt gearbeitet hat, ihr Angebot für alle Altersgruppen. Zweimal wöchentlich ist der Raum geöffnet, Malende kommen jeweils nach Voranmeldung. Denn es gibt keine festen Gruppen, gemalt wird altersübergreifend. „So erreichen wir eine größtmögliche gegenseitige Inspiration der Teilnehmer“, sagt sie. Gemeinsam werde eine große, bunte Farbpalette genutzt, auf der „leuchtende, inspirierende Farben“ bestimmend sind.

Tanja Repenning leitet die kreative Kundschaft in kleinen Gruppen an. Quelle: Dirk von Werder

Und da zu jeder Malzeit eben höchstens sechs Malende kommen, könne sie als Leiterin optimal unterstützen. Jeder male in seinem eigenen Tempo, nach eigenen Vorstellungen. Und in fast beliebiger Größe, denn an der Malwand könnten Bilder, „in alle Richtungen wachsen.“ Tanja Repenning ist in der Region für ihre Arbeit bekannt, bietet feste Malzeiten unter anderem auch im Kulturzentrum Havelse an. Näheres zum Malen in Neustadt – es gibt auch Angebote für Familien-Malzeiten – unter www.malfreiraum.info.

Von Dirk von Werder