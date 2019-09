Neustadt

Neuer Standort, bewährtes Programm. Das italienische Traditionsrestaurant Catania zieht in Kürze aus der Marktstraße in die Wallstraße. Nach 23 erfolgreichen Jahren wird es Zeit für einen Tapetenwechsel, finden die Betreiber Vanessa und Biagio Reale.

Am Freitag, 11. Oktober, eröffnet das Catania in den Räumen des ehemaligen Restaurants Harmony (zuvor Saitensprung), neben dem Parkhaus. Zur Eröffnung gibt es ab 18 Uhr alle Speisen zum halben Preis.

Das Fachwerkhaus mit der von Grün gerahmten Terrasse wird derzeit umgestaltet. Der Pizza-Ofen muss noch in die Küche gehievt werden, italienisches Flair soll dekorativ den angestaubten Charakter der deutschen Küche ersetzen. Gemütlich soll es aber bleiben. „Wir haben auch viele ältere Gäste, da fänden wir ein total modernes Design eher unpassend“, sagt Vanessa Reale. Während der Umbauarbeiten läuft der Betrieb in der Marktstraße wie gewohnt weiter.

Auf die etablierten Gerichte, brauchen Gäste auch in Zukunft nicht verzichten. „Die Karte bleibt unangetastet, wir werden an unserem Konzept nichts ändern“, sagt Vanessa Reale. Über 400 Interessenten haben sich auf der Facebook-Seite des Restaurants bereits für die Neueröffnung angemeldet. Eine Bestätigung, die Biagio Reale freut und auch ein bisschen stolz macht. „Das zeigt, das Cantina ist in Neustadt bekannt. Es wird voll“, sagt er.

Ein Wendepunkt für die Familie

Das letzte Jahr markiert einen traurigen Wendepunkt für die Familie Reale. Mutter Margherita, die das Catania 1995 zusammen mit ihrem Mann Salvatore gegründet und zu einer Institution in der Innenstadt gemacht hat, starb. „Der Umzug war schon ihre Idee. Schade, dass sie es nicht mehr erlebt“, sagt Sohn Biagio. Auf das Fachwerkhaus in der Wallstraße hatten die Betreiber schon seit längerem ein Auge geworfen. Dort versprechen sie sich vor allem mehr Laufkundschaft. „Die östliche Marktstraße hat in der Hinsicht zuletzt an Attraktivität verloren“, sagt Biagio Reale. Was langfristig in das alte Restaurant einzieht, ist noch unklar.

Eltern betrieben Francos Disco

Margherita und Salvatore Reale sind in den frühen Sechzigerjahren aus Italien nach Neustadt gezogen. Von 1981 bis 1994 betrieb das Ehepaar in Welze die Diskothek Francos Disco. Salvatore Reale, heute 61 Jahre alt, bleibt auch in der Wallstraße dem Familienbetrieb treu.

Von Mario Moers