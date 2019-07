Hagen

In den Räumen des griechischen Restaurants an der Hagener Straße sind fleißige Handwerker unterwegs. Das Ehepaar Maria-Simela Theodoridou und Anestis Kouzoukidis sind die neuen Pächter des Lokals. Die bisherige Pächterin Agnieszka Jozefow, bei den Hagenern besser als Agnes bekannt, hat nach 15 Jahren den Betrieb aufgegeben. „Agnes hat das Restaurant im Grunde die letzten zehn Jahre allein geführt. Sie war sehr engagiert, doch die zweijährige Tochter braucht ja auch einiges an Aufmerksamkeit“, weiß Gerd Hampel zu erzählen, der regelmäßig mit dem Canora-Chor im Gasthaus tagte.

Gastwirt Anestis Kouzoukidis behält bei den Renovierungsarbeiten im Hagener Lokal den Überblick. Sein Freund Sulis ist extra aus Griechenland zur Unterstützung angereist. Quelle: Susann Brosch

Restaurant soll im September wieder eröffnen

In Eigenregie, mit Unterstützung von Familie und Freunden, wollen die neuen Pächter im September das Restaurant neu eröffnen. „Bis dahin gibt es hier noch sehr viel zu tun, doch wir kommen gut voran“, sagt Gastwirt Kouzoukidis. Einen Namen gibt es auch schon. „Pegasus wird es heißen. So wie das Restaurant unserer Verwandtschaft in Rotenburg/ Wümme. Dort haben wir beide im vergangenen Jahr gearbeitet“, berichtet er.

Das griechische Restaurant Santorini in Hagen ist Geschichte. Ab September speisen Gäste im Pegasus. Quelle: Susann Brosch

Paar sucht lange nach eigenem Lokal

Auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Gastronomie können die beiden griechisch stämmigen Deutschen zurückblicken. In Griechenland haben sie 20 Jahre lang Lokale geführt, bevor sie 2017 nach Deutschland zurückkehrten, um im Rotenburger Betrieb zu helfen. „Wir waren die ganze Zeit auf der Suche nach einem eigenen Lokal, um uns wieder selbstständig zu machen. In Hagen sind wir nun fündig geworden. Hier wird unser Ithaka sein“, sagt Kouzoukidis schmunzelnd –die Insel ihrer Träume. Gleich hinter ihrem Traum-Restaurant befindet sich ihre Ein-Zimmer-Wohnung. „Wir brauchen nicht viel Platz, wir werden ja hier rund um die Uhr arbeiten, sobald wir eröffnet haben“, ist er überzeugt.

Im Gastraum des griechischen Restaurants in Hagen sieht es noch aus wie Kraut und Rüben. Ab September kann wieder gemütlich getafelt werden. Quelle: Susann Brosch

Kleine Karte und Aushang gehören zum Konzept

Damit auch ordentlich Betrieb im Restaurant herrschen wird, hat das Gastwirt-Paar auch schon ein Konzept ausgearbeitet. Eine kleine Karte, die Empfehlung des Tages und einen Tafel-Aushang wird es geben. „Frisch soll alles sein. Lieber weniger auf der Karte, dafür besser“, sagt Kouzoukidis mit Bestimmtheit. Da der Chef selber kocht, ist die Chance groß, dass die Qualität der Gerichte seinen Ansprüchen genügen wird. „Meine Frau ist Geschäftsführerin und für die Gäste verantwortlich. Aber an den Wochenenden, wenn mehr Betrieb ist, werde ich sie natürlich im Gastraum unterstützen“, erläutert er die Arbeitsteilung. Ein bis zu fünfköpfiges Team wird den beiden ab September dabei zur Seite stehen.

Von Susann Brosch