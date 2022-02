Neustadt

Wahre Menschentrauben, zu Fuß oder auf dem Fahrrad, wälzen sich allmorgendlich vor Schulbeginn über den Bahnübergang Siemensstraße. Ein Teil der Passanten biegt dann auch zum Rewe-Markt an der Wunstorfer Straße ab. Der Einkaufsmarkt gilt laut dem neuen Einzelhandelsgutachten als Nahversorger für Menschen, die sich innerhalb eines Kreises von 700 bis 1000 Metern Durchmesser bewegen. Sobald der Bahnübergang geschlossen würde, bleibt allerdings kaum mehr die Hälfte dieses Kreises übrig.

Marktbetreiber würde gern mehr einbezogen

Schon wenn der Übergang auch nur zeitweise schließen müsse, schlage sich das merklich auf den Umsatz im Markt nieder, sagt Inhaber Martin Diedrichs. Daher hätte er sich gewünscht, in den Entscheidungsprozess zu dem künftigen Ersatz für den Bahnübergang einbezogen zu werden, sagt der Kaufmann. „Aber aus Verwaltung und Politik gab es gleichermaßen kein Gespräch, keinen Kontakt.“ Das laufe in seinem zweiten Markt in Hannover-Ahlem ganz anders. „Schließlich zahle ich meine Steuern auch hier vor Ort, und nicht irgendwo.“

Aus seiner Sicht wäre ein Fuß- und Radwegtunnel an der Siemensstraße die bessere Lösung. Die geplante Straßenbrücke soll zwar mit breiten Radwegen ausgestattet werden. Von der Siemensstraße auf der Westseite der Gleise bis zum Rewe-Markt auf der Ostseite wächst die Strecke dann aber auf einen Kilometer an – besonders für bewegungseingeschränkte Kundschaft wäre das ein zu weiter Fußweg. „Mir würden auch schon die Schüler fehlen“, sagt Diedrichs. Viele von ihnen machten auf dem Schulweg am Einkaufsmarkt halt. Wenn sie künftig über die Brücke fahren, kommen sie gleich in der Nähe der Schulstandorte rund um Bunsen- und Gaußstraße heraus – den Markt ließen sie dann aber links liegen.

Eine Grafik im Einzelhandelsgutachten der Firma GMA zeigt die Einzugsbereiche der Einkaufsmärkte in Neustadts Kernstadt – das Bahngleis verläuft mitten durch den Bereich des Rewe-Markts. Quelle: GMA/GFK

Einkaufsgefüge kommt ins Wanken

Der neue Verkehrsweg würde das gesamte Einkaufsgefüge der Stadt ins Wanken bringen und möglicherweise weitere Kunden dazu bringen, nur noch mit dem Auto zum Einkaufen zu fahren. Das hatte bereits die UWG jüngst in einem Plädoyer für die Tunnel-Lösung angeführt. Dagegen sprechen die erwartbaren Kosten und die Platzverhältnisse vor Ort.

Eine Bahnsprecherin hatte bereits ausgeschlossen, dass ihr Unternehmen die zusätzlichen Kosten übernehmen würde und diese – je nach den Gegebenheiten vor Ort – in bis zu zweistelliger Millionenhöhe eingeschätzt. Angesichts solcher Beträge wird auch die Stadt sehr genau überlegen müssen, ob sie sich einen solchen Tunnel leisten will.

Lesen Sie auch Neustadt: UWG will Fuß- und Radwegtunnel an Siemensstraße nicht aufgeben

Was das Platzproblem angeht, könne man möglicherweise auch mit der Eigentümerin des Markt- Grundstücks verhandeln, sagt Diedrichs. Es handle sich um eine niederländische Firma, die ihm Markt und Parkplatz vermiete.

Von Kathrin Götze