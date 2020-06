Otternhagen

Es wird eine Feier im kleinen Rahmen: Am Donnerstag, 11. Juni, ist Richtfest am Neubau des Feuerwehrhauses in Otternhagen. Pandemiebedingt muss es diesmal ohne die Truppe stattfinden. Das Organisationsteam um Ortsbrandmeister Sascha Schneider wird an dem Tag eine Zeitkapsel in das Gebäude einmauern. Darin befinden sich auch Dokumente, die an die schwierige Situation der Ortsfeuerwehr in den vergangenen Jahren erinnern.

Fahrzeughalle im Juli

Bei Familie Fachmann gibt es für die Dauer der Bauarbeiten eine extra Garderobe. Denn irgendwo muss die Einsatzbekleidung schließlich verstaut werden. Quelle: Martina Fachmann

„Der Architekt geht noch davon aus, das wir im November oder Dezember fertig sind“, sagt Martina Fachmann. Die Pressewartin der Ortsfeuerwehr kann diese Angaben allerdings nicht garantieren.„Wir müssen sehen, ob es klappt oder ein zweiter Winter im Provisorium auf uns zukommt“, so Fachmann. Seit Mitte November 2019 wird an der Otternhagener Straße gebaut. Die Mauern der künftigen Schulungsräume, mit Küche und Umkleide stehen bereits. Der Dachstuhl soll rechtzeitig zum Richtfest am Donnerstag fertig werden. Die Fahrzeughalle wird Mitte Juli gebaut.

Diese Zeitkapsel wird unter einem Fenster des neuen Feuerwehrhauses in Otternhagen eingelassen. Quelle: Martina Fachmann/Ortsfeuerwehr Otternhagen

Das aktive Vereinsleben war seit dem Abriss des alten Hauses im September, auch vor der Corona-Pandemie, nur stark eingeschränkt möglich. Die Scheune eines Gartenbaubetriebs dient als Notquartier. Weil dort allerdings die Einsatzkleidung kaum angemessen gelagert werden kann, bewahren viele Aktive ihre Sachen zu Hause auf. Bei Familie Fachmann etwa gibt es seitdem eine eigene Garderobe für die schwere Feuerwehrmontur. „Wenn die ganze Familie dabei ist, nimmt das schon einigen Platz ein“, sagt die Sprecherin.

Inhalt der Kapsel

Unterhalb eines Fensters wird am Donnerstag die Zeitkapsel aus Kupfer eingelassen. Ein Messingschild wird später den Platz kenntlich machen. Inhalt: Ein Zeitungsartikel über die Grundsteinlegung, eine Liste der Aktiven und des Organisationsteams, ein Lageplan und Fotos vom alten Feuerwehrhaus. Dazu kommen Dokumente, die festhalten, was den Neubau nötig machte. „Eine List dokumentiert den Soll- und Istzustand“, erläutert Fachmann. Seit 2011 forcierte die Ortsfeuerwehr den Bau, weil der alte vielen Standards nicht mehr entsprach.

