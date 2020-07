Neustadt

Er will es noch einmal wissen: Der Neustädter Politiker Raimar Riedemann plant einen neuen Versuch, eine konservative Kraft jenseits der CDU im Neustädter Rat zu etablieren. Zur Kommunalwahl im September 2021 will er mit einer Werte-Union antreten, wie er sagt. „Eine echte konservative Linie gibt es ja nicht mehr, seit sich die CDU mit der Linken zusammengeschlossen hat“, sagt der 77-Jährige, der zuletzt als AfD-Kandidat in den Rat einzog. Später verließ er mit einem Teil der Fraktion die Partei, der nun als Fraktion Freie Neustädter (FFN) weiter arbeitet. Mit dem stark rechtsgerichteten Flügel der AfD um Björn Höcke habe er nichts zu tun haben wollen, sagt Riedemann.

Im vergangenen Sommer hatte er dann auch sein Ratsmandat abgegeben, gar seinen Rückzug aus der Stadtpolitik angekündigt, „weil ich mit dem, was da im Rat abgeht, nicht mehr zurechtgekommen bin“, wie er am Mittwoch sagte. Er hatte zuletzt viel Gegenwind bekommen, auch weil er Bürgermeister und Mitpolitiker regelmäßig persönlich anging.

Neue Gruppe soll als Verein organisiert sein

Die Personalpolitik der Stadtverwaltung und die Finanzpolitik der Stadt sieht Riedemann kritisch, fordert außerdem mehr Ordnung auf Neustadts Straßen. In der Wirtschaftsförderung und beim geplanten Rathausbau wird seiner Ansicht nach „Geld verbrannt“, wie er sagt. Den neuen Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne) unterstütze er, wolle die Politik in der Stadt aber ändern, am liebsten mit einer starken politischen Gruppe im Rücken. Ihm schwebe die Gründung eines Vereins vor, sagt Riedemann. Ob er dann wieder als Frontmann auftrete, müsse sich noch zeigen. „Auf jeden Fall werde ich beratend tätig sein.“ Riedemann hat bereits etliche Wählergemeinschaften mitbegründet, auch an Bürgerforum und UWG war er beteiligt.

Die Werte-Union, auf die sich Riedemann bezieht, ist eine konservative Basisbewegung in der CDU, die sich etwa für Steuersenkungen, mehr Selbstständigkeit der Mitgliedsstaaten in der Europäischen Union und Einwanderungsbegrenzungen einsetzt. Auch die innere Sicherheit wollen die Mitglieder stärken.

