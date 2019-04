Mariensee

Wer sich einen Überblick verschaffen will, was wann wo los ist auf der Robby 2019 in Mariensee, wird im 16-seitigen Robby-Magazin fündig. Unsere Autoren haben im DIN-A4-Magazin der Madsack Mediengruppe alles zusammengetragen, was Sie für Ihren Robby-Besuch an Informationen brauchen könnten: Übersichtsplan, Ausstellerverzeichnis, Interviews sowie allerhand Infos über Angebote zum Mitmachen.

Das Magazin wird auf der Robby verteilt und ist am Sonnabend, 9 bis 13 Uhr, noch in der HAZ/NP-Geschäftsstelle Am Wallhof in Neustadt erhältlich. ars

Von Mirko Bartels