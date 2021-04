Mariensee

Auf dem Plakat steht „Robby 2020“. Eine Aufschrift für 2021 haben die ehrenamtlichen Messeveranstalter vom Vorstand der Nordkreisinitiative (NKI) schon gar nicht mehr angebracht. Früh war klar, dass sie die Zelte auch in diesem April nicht würden aufbauen müssen. „Aber wir wollten wenigstens sagen, dass wir noch da sind und auf das nächste Jahr hoffen“, sagt Vorstandssprecher Markus Heumann. Sein Sohn Lasse hat wie gewohnt die Wiese gewalzt, und am Donnerstag trafen sich die Vorstandsmitglieder, um zumindest ein paar Flaggen mit der orangefarbenen Robbe zu hissen, dem Wappentier der Messe.

Über eine Ersatzveranstaltung online habe man nachgedacht, das aber schnell wieder verworfen, sagt Heumann. „Reiz und Sinn der Robby liegen im persönlichen Kontakt.“ Und der fehle zurzeit ja an so vielen Stellen. Dorffeste, runde Geburtstage, all das fällt der Pandemie zum Opfer. Neue Hobbys haben sich die Messeveranstalter aber noch nicht gesucht, wie sie sagen. Sie hofften nun, dass die Messe im nächsten Frühjahr wieder laufen kann. Unter welchen Umständen, das müsse sich erst noch erweisen, sagt Friedrich Suhr.

Von Kathrin Götze