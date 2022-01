Neustadt

Greifarme, Transportbänder, Bauklötze und Paletten, die aussehen, als stammten sie aus einem Playmobil-Set, sind das neueste Unterrichtsmaterial in Neustadts KGS. Im Technologielabor können Schüler künftig anschaulich Programmieren lernen.

Moritz Heinemann und Lasse Sagrauske starten ihr selbst geschriebenes Programm. Gebannt sehen sie zu, wie der Greifarm sich auf ihrer Schulbank in Bewegung setzt, eine winzige Palette aufnimmt und sie an der von ihnen vorgegebenen Stelle sanft absetzt. Oder doch nicht? Knapp daneben landet sie. Ein guter Grund für die beiden KGS-Abiturienten, das Programm noch einmal zu kontrollieren. Aus den eigenen Fehlern lernen sie.

„Für uns ein bisschen spät“, sagt Sagrauske. Weil sie bald die Schule verlassen. Die Chance, sich an diesen Robotern noch mehr zu erproben, hätten die beiden jungen Männer auch gerne bekommen. Yanneck und Jannes aus der 9. Klasse werden hingegen mehr davon haben. Auch sie arbeiten als Team an einem der Roboter, auch sie bewegen Bauklötze hin und her.

Lego-Roboter spielen nur noch zweite Geige

Teamarbeit bewähre sich, sagt Benjamin Giebel. Er ist der Leiter des Projekts „Mensch-Roboter-Kollaboration – Robonatives“, das im Dezember Einzug in die KGS gehalten hat. Bekommt die KGS die Genehmigung vom Kultusministerium, dann sollen ab dem kommenden Schuljahr alle Schüler Informatik als Pflichtfach haben und an den 16 Robotern programmieren. Noch sind es nur Einzelne, noch lernt auch der Lehrer dazu. Dass die Lego-Roboter, die sie bislang verwendet haben, nun nur noch die zweite Geige im Informatikunterricht spielen, stimmt ihn froh.

Auch Schulleiter Burkhard Jonck setzt große Erwartungen in das Projekt. Dieses hier, sagt er, sei nicht nur ein Labor, sondern auch ein Immunitätsraum. Den Terminator zieht er als Beispiel heran. In der Filmwelt, mit der Arnold Schwarzenegger es zu Ruhm brachte, seien Roboter und Technik den Menschen weit überlegen gewesen. Dass das nicht der Wirklichkeit entspreche, solle den Schülern in diesem Raum klar werden. Nur das, was sie vorgeben, werde von den Maschinen auch gemacht. Und das geht für Jonck weit über das exakte Bewegen von Bauklötze hinaus.

Roboter sollen Anstoß zum gesellschaftlichen Exkurs sein

Jonck erzählt von seiner Vision, mit dieser Erkenntnis die Schüler auf ihre neue Arbeitswelt vorzubereiten. Erst dann, wenn sie das System der digitalen Welt verstehen, könnten sie es auch kritisch beäugen und für sich entscheiden, welcher Nutzen sich daraus ziehen lasse. Einen Anstoß zum gesellschaftlichen Exkurs – nicht mehr und nicht weniger erhofft er sich von der Initiative.

Verantwortungsvollen Umgang mit und Verständnis für die digitalisierte Welt erhofft sich Burkhard Jonck (Zweiter von links). Benjamin Giebel (links) betreut das Projekt, Reiner Kochanke (rechts) überreicht die Plakette an Schülerin Elisa Zederer. Quelle: Beate Ney-Janßen

Pragmatischer sieht das Reiner Kochanke. Er ist Lehrer an der BBS Neustadt, ebenso aber auch in der landesweiten Initiative N-21 beschäftigt. Diese Initiative hat das Projekt Robonatives ins Leben gerufen. 53 Schulen in Niedersachsen werden derzeit mit ähnlicher Technik ausgerüstet. 50.000 Euro durfte die KGS für die Ausstattung ausgeben.

In Neustadt steht sie damit nicht allein da, auch das Gymnasium hat sich beworben und baut ein Technologielabor auf. Für Yanneck und Jannes ist das Arbeiten an den Robotern unterdessen gar nicht so neu. An den zwei Tagen pro Wochen, in denen sie innerhalb des Neustädter Modells in der BBS lernen, haben sie auch schon einmal an deren Robotern arbeiten dürfen. In Sachen Informatik sind damit nun drei Schulen in Neustadt gut aufgestellt.

Von Beate Ney-Janßen