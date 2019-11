Neustadt

Biografische Einblicke in das Leben des Popstars Elton John gibt der Film „ Rocketman“, der am Dienstag, 26. November, im Cinema im Leinepark, Suttorfer Straße 8, zu sehen ist. Regisseur Dexter Fletcher erzählt von Anfängen, Erfolgen und Drogenzeit der exzentrischen Briten, gespielt von Taron Egerton – dazu werden die bekanntesten Songs von Elton John serviert.

Die Vorführung beginnt um 19.30 Uhr, der Film dauert 121 Minuten. Karten kosten 6 Euro, Reservierungen sind bis 12 Uhr am Vorstellungstag möglich auf der Cinema-Webseite: www.cinema-neustadt.de, per E-Mail an reservierung@cinema-neustadt.de oder unter Telefon (0152) 257 055 56.

Von Kathrin Götze