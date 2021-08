Rodewald

Die Möglichkeit, sich ohne vorherige Anmeldung impfen zu lassen, gibt es am Sonnabend, 28. August, von 16 bis 21 Uhr vor der Diskothek Blaue Maus in Rodewald, Hauptstrasse 110. Das mobile Impfteam des Landkreises Nienburg verabreicht je nach Wunsch die Impfstoffe der Hersteller Biontech oder Johnson & Johnson. Mitzubringen sind der Personalausweis und (falls vorhanden) der Impfpass. Sollen Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 Jahren geimpft werden, ist die Begleitung eines Elternteils notwendig. Bei 16- und 17-Jährigen reicht die schriftliche Erlaubnis der Eltern.

Erste Aktion war erfolgreich

Bei einer ersten Aktion an der Diskothek ließen sich zum Monatsbeginn 240 Personen an einem Tag impfen. Das sind beinahe doppelt so viele wie bei der dezentralen Impfaktion in der Kernstadt vor einer Woche. Die Veranstalter hoffen auch dieses Mal auf gute Beteiligung.

Von Mario Moers