Rodewald

Unbekannte müssen kürzlich mehrere Jagdkanzeln in der Nähe des Blinden Sees zwischen Steimbke und Rodewald beschossen haben. Ein Revierpächter aus Rodewald hat jetzt Anzeige erstattet, weil er am Wochenende Einschusslöcher in den Kanzeln seiner zwei Hochsitze dort entdeckt hatte. Davor hatte er sie zuletzt Mitte September besucht und noch unbeschädigt vorgefunden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. „Der Täter, der mit einer großkalibrigen Waffe auf eine Kanzel schießt, bei der er nicht einsehen kann, ob sie besetzt ist, gefährdet möglicherweise Menschenleben“, sagt Polizeisprecher Axel Bergmann.

In Rodewald tobt seit bald zwei Jahren ein Streit: Tierschützer versuchen, den Abschuss eines Problemwolfs zu verhindern, der mit seinem Rudel bereits zahlreiche Nutztiere im weiten Umkreis gerissen hat. Auf einen Zusammenhang gebe es allerdings keinerlei Hinweise, sagt Bergmann. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizei Hoya entgegen unter Telefon (04351) 934640.

Von Kathrin Götze