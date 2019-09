Rodewald

Eine so lange Tradition sucht ihresgleichen. Schon seit 1579 sind Jahrmärkte in Rodewald verbrieft. Dass der Rummel auch 440 Jahre später noch immer zahlreiche Besucher anzieht, ist aber der Tatsache zu verdanken, dass die Organisatoren ihn auch stetig mit neuen Ideen aufpeppen. Die Proklamation eines Kinder-Marktbürgermeisters ist eine davon. Im vergangenen Jahr eroberte Leni Möhring den Titel. Mit einer Rallye wetteifern am Sonnabend, 21. September, ab 14.30 Uhr, die neuen Bewerber um das Amt, Proklamation ist dann um 18 Uhr.

Eröffnung mit Erbsensuppe und Freigetränken

Doch der Reihe nach. Eröffnet wird der Jahrmarkt hinter der Aegidienkirche, Hauptstraße/Freithof, am Freitag, 20. September, mit Freigetränken und Erbsensuppe. Im Anschluss geht Gemeindebürgermeisterin Katharina Fick mit einem Tross aus Politik, Verwaltung und Gesellschaft auf einen Marktrundgang. Ab 21 Uhr läuft im Festzelt eine N-Joy-Party mit Radiomoderator Jens Hardeland – bis 23 Uhr ist der Eintritt ermäßigt. Zwischen 20.30 und 2.30 Uhr verkehren am Freitag und Sonnabend Shuttlebusse von Neustadt/ZOB zum Jahrmarkt und zurück, eine Fahrt kostet drei Euro und kann direkt im Bus bezahlt werden. Auch nach Nienburg und in die angrenzenden Dörfer gibt es Busverbindungen.

Wettbewerb um den Bürgermeister-Titel

Am Sonnabend öffnet der Markt wieder um 14 Uhr, per Laufzettel gehen die Kinder ab 14.30 Uhr auf eine Rallye. Ein Seniorennachmittag mit Kaffee, Kuchen und den Borsteler Musikfreunden beginnt um 15 Uhr. Um 18 Uhr wird der neue Kindermarktbürgermeister proklamiert, anschließend ist Kinderdisko im Festzelt. Die Erwachsenen übernehmen um 21 Uhr zur „Mega-Mallorca- und Neunziger Party“ mit den DJs Banjee und Wencki.

Feuerwerk bildet den Abschluss

Mit einem Gottesdienst ab 11 Uhr beginnt das Marktgeschehen am Sonntag. Ab 12 Uhr wird im Festzelt gebruncht. Karten dafür gibt es im Getränkemarkt Poppe, bei der Volksbank, bei Blumen Vogeler, im Frischemarkt Rother und im Rathaus der Samtgemeinde Steimbke. Sie kosten 13 Euro, mit einem Werbe-Gutschein 11 Euro. Bis 18 Uhr spielen dann „Die Schierholzer“ im Zelt, und zwar in neuer Besetzung mit Klarinetten. Ab 21 Uhr klingt das Fest mit einem Höhenfeuerwerk aus.

Der Jahrmarkt öffnet von Freitag, 20. September, bis Sonntag, 22. September, auf dem Festplatz hinter der Aegidienkirche, Hauptstraße, Ecke Freithof, in Rodewald.

Von Kathrin Götze