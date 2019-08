Rodewald

Das Straßendorf Rodewald wurde bereits 1221 urkundlich erwähnt. Das 800-jährige Bestehen soll deshalb im Jahr 2021 gefeiert werden. Zu einem Vorbereitungstreffen trafen sich die Vertreter der örtlichen Vereine und Verbände im Sportheim.

Dorf will sich zum Jubiläum auch Besuchern präsentieren

Stefan Göbel, Initiator und Ratsmitglied sagte, dass das Dorfjubiläum eine gute Möglichkeit auch für auswärtige Besucher sei, das Straßendorf kennenzulernen. Nach dem derzeitigen Stand der Planungen (vorbehaltlich eines Ratsbeschlusses) soll das Jubiläum am letzten August-Wochenende, 28. und 29., gefeiert werden. Göbel berichtete, dass die Festivitäten mit einem Kommersabend beginnen sollen. Dieser könnte eventuell in der neu gebauten Mensa der Schule in Rodewald u.B. (untere Bauernschaft) oder in einem Zelt stattfinden. Am zweiten Festtag ist angedacht, dass sich die örtlichen Vereine und Verbände vorstellen.

Neujahrsempfang bildet den Auftakt

Den Auftakt des Festivitäten soll der Neujahrsempfang bilden, an dem dann alle Rodewalder teilnehmen könnten. Als Austragungsort hierfür hatte sich der Binderverein bereits beworben. In welcher Form der Neujahrsempfang stattfindet, wird der Rat entscheiden, sagte Bürgermeisterin Katharina Fick. Die Organisatoren wollen auch örtliche Landwirte fragen, ob sie ihren Betrieb vorstellen würden.

Termine müssen gut geplant werden

Als nächstes Vorhaben soll mit der Erstellung eines Jahreskalenders begonnen werden, da im Jahr 2021 mehrere örtliche Vereine wie Sportverein, Landfrauen, Theatergruppe sowie Reit- und Fahrverein ein Jubiläum zu feiern haben. Der Veranstaltungskalender soll bereits Mitte 2020 erscheinen, um alle zeitig zu informieren und so Terminüberschneidungen zu vermeiden. Um den Kalender zu erstellen, werden noch freiwillige Helfer gesucht. Interessierte können sich bei Stefan Göbel unter Telefon (0175) 5611383 melden.

Fiene verfolgt Auswandererwege in die USA

Die Rodewalderin Tanja Fiene, die sich nach eigenen Angaben bereits seit 15 Jahren mit Ahnenforschung befasst, berichtete darüber, das bereits im 19. Jahrhundert etwa 450 Rodewalder in die USA ausgewandert sind. Sie könnte ihre Kontakte in die USA nutzen, um vielleicht Gäste von dort zu dem Dorfjubiläum einzuladen.

Abschließend appellierte Stefan Göbel an die Vereinsvertreter, sich Gedanken zu machen, wie sie sich in die Jubiläumsfeierlichkeiten einbringen wollen. Spontane Zusagen gab es bereits vom Taubenzüchter- und dem Gesangsverein. Anklang fand auch der Vorschlag von Uwe Sander von der Brauerei Barre aus Lübbecke, die große Werbetafeln zur Verfügung stellen würde, um auf das Jubiläum hinzuweisen.

Von Bernd Andermann