Rodewald

Die Pflanzzeit ist in vollem Gange. Dem trägt das Binderhaus in Rodewald mit einem Staudenmarkt wieder einmal Rechnung. Am Sonntag, 24. April, 14 Uhr, beginnt der Verkauf im Garten des Binderhauses. Noch können Anbieter sich anmelden.

Der Binderhaus Verein und das Heimatmuseum sind zuversichtlich, dass der Termin auch dieses Jahr wieder viele Menschen mit grünem Daumen anlockt, um sich mit Stauden aus anderer Leute Gärten einzudecken. Damit die Auswahl groß wird, laden sie Hobbygärtner ein, ihre überzähligen Pflanzen zum Verkauf anzubieten. Gartendekoration und andere Dinge, die das Gärtnerherz erfreuen, dürfen ebenso auf den Tischen landen – sofern es sich um privaten Verkauf handelt.

Staudenanbieter können sich bei Gisela Fiene unter Telefon (05074) 728 melden. Mit einer Standgebühr von zehn Euro sind sie dabei und dürfen am 24. April ab 13 Uhr aufbauen. Pünktlich zur Markteröffnung um 14 Uhr bietet der Verein auch Kaffee und Kuchen an.