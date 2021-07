Neustadt

Das Kriseninterventionsteam Nienburg kann sich freuen, denn ein Benefizkonzert des Rotary-Clubs Nienburg-Neustadt bringt ihm 2700 Euro ein. Die Gäste des Abends stockten diese Summe um 1.325 Euro auf. Angesichts der Flutkatastrophe an der Ahr öffneten sie ihre Portemonnaies für eine spontane Spendenaktion.

Die Rotarier hatten das Heeresmusikkorps der Bundeswehr aus Hannover zum Jahr ihres 50-jährigen Bestehens eingeladen. Zum Freiluftkonzert im Amtsgarten vom Schloss Landestrost reiste das Orchester an und brachte eine musikalische Mischung mit, in der jeder Gast ein Lieblingsstück finden konnte – von George Gershwin bis zu Stevie Wonder, von Florenz bis Chicago.

Den Erlös aus dem ausverkauften Konzert habe der Club Helfern zukommen lassen wollen, die anderen Menschen in besonders belastenden Situationen beistehen, sagt Rotary-Präsident Tjark Ommen.

Von Beate Ney-Janßen