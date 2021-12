Mandelsloh

Rote Bänke sollen auch in Neustadt ein Zeichen setzen gegen Gewalt an Frauen. Eine solche Rote Bank steht bereits am Verwaltungssitz Nienburger Straße, eine weitere hat Mandelslohs Ortsrat nun an der Arztpraxis an der Amedorfer Straße aufstellen lassen. Und weitere werden folgen.

„Traurig, dass wir im Jahr 2021 auf so etwas hinweisen müssen“, sagt Heike Stünkel-Rabe (SPD). Umso mehr unterstützt sie die Initiative, die der Runde Tisch gegen häusliche Gewalt Neustadt initiiert hat. Die Frau aus Mandelslohs Ortsrat und Ortsbürgermeister Günter Hahn (UWG) sind die ersten, die auf der Bank Platz nehmen, mit der symbolisch auf Gewalt gegen Frauen hingewiesen wird. Daran ist eine Plakette befestigt, die betroffenen Frauen mit einem QR-Code, der auf die Internetseite des Runden Tisches gegen häusliche Gewalt führt – dort sind auch Hilfsangebote zu finden.

Idee der Roten Bänke stammt aus Spanien

„Wir wollten ein niedrigschwelliges Angebot“, sagt Neustadts Gleichstellungsbeauftragte Melissa Depping. Deswegen habe sich der Runde Tisch für diese Aktion entschieden, die ihren Ursprung in Spanien hat. „La Panchina Rossa“ heißen die Bänke dort. Das Projekt hat auch in Deutschland schon viele Nachahmer gefunden.

So wie andernorts sollen auch in Neustadt die Bänke künstlerisch gestaltet werden. In Mandelsloh steht das Quartier Maja – sobald die Pandemie es zulässt – mit Kindern und älteren Menschen gemeinsam in den Startlöchern. „Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt“, sagt Hahn. Ob Bemalung, eine Figur oder vollkommen andere Ideen – der Ortsrat rede Maja nicht hinein. Die Rote Bank im Rathaus ist von BBS-Schülern bemalt worden.

Die Plakette mit QR-Code zu schnellen Hilfen für betroffene Frauen soll an allen Roten Bänken im Neustädter Land befestigt werden. Quelle: Beate Ney-Janßen

Mandelslohs Bank ist nach einstimmigem Votum des Gremiums aus Ortsratsmitteln finanziert worden. „Weil die meisten hierherkommen“, sagt Hahn mit Blick auf den Standort vor der Arztpraxis. Interesse hätten auch schon Otternhagens, Poggenhagens und Helstorfs Ortsräte bekundet, erzählt Depping. Im Januar stünden aber zunächst zwei weitere Bänke in der Kernstadt an: eine an der Leutnantswiese, eine weitere am Bahnübergang. Und auch Unternehmen seien interessiert. Manche Bänke würden neu gekauft, andere einfach umlackiert – mit Unterstützung des Malerbetriebs Temps GmbH.

„Massiv mehr“ Frauen melden sich wegen häuslicher Gewalt

Wie nötig es ist, gerade jetzt auf die Situation von geschlagenen Frauen hinzuweisen und ihnen auf einfachem Weg Hilfe anzubieten, unterstreicht Miriam Pfennig von der Frauenberatungsstelle. Im ersten Lockdown habe das Telefon dort nahezu stillgestanden. Doch nun, in angespannter Corona-Lage, aber ohne Lockdown, meldeten sich mehr Frauen als vor der Pandemie. „Massiv mehr“, unterstreicht sie.

„Solidarität mit dem Projekt kann jeder auch öffentlich kundtun“, sagt Depping. Alle seien eingeladen, mit dem Hashtag #NRÜnimmtPlatzgegenGewalt, Fotos von sich auf der Bank hochzuladen. Die Fotos würden anschließend auf der städtischen Homepage veröffentlicht.

Von Beate Ney-Janßen