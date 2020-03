Neustadt

Der Bau des neuen Mehrfamilienhauses am Rundeel nähert sich seiner Fertigstellung. Einmal mehr muss die Straße ab Mittwoch, 25. März, für den motorisierten Verkehr voll gesperrt werden. Die Sperrung werde voraussichtlich bis Dienstag, 31. März, andauern, sagt der städtische Verkehrskoordinator Benjamin Gleue.

Rundeel bleibt bis zur Baustelle befahrbar

In der nächste Woche sollen die verschiedenen Hausanschlüsse wie Elektrizitäts- und Wärmeleitungen ans Haus gelegt werden. In die andere Richtung läuft der Anschluss an Regen- und Schmutzwasserkanal. Währenddessen kann die Verbindungsstraße nicht durchgängig mit Fahrzeugen befahren werden. Die Vollsperrung befindet sich auf Höhe der Baustelle: Somit bleiben die übrigen Abschnitte sowohl von der Theodor-Heuss-Straße als auch aus Richtung Nienburger Straße kommend befahrbar. Und Fußgänger kommen weiterhin ungehindert an der Baustelle vorbei.

Sobald die Anschlüsse hergestellt sind, gilt im Rundeel wieder die derzeitige Einbahnstraßenregelung. Nach jetziger Planung sollen Ende April alles soweit abgeschlossen sein, dass die Straße wieder für beide Fahrtrichtungen freigegeben werden kann.

Von Alexander Plöger