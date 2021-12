Neustadt

Mit etlichen Öffentlichkeitsaktionen versuchen die Kooperationspartner am Runden Tisch gegen häusliche Gewalt, das Bewusstsein für das oft noch verdrängte Thema zu schärfen. Rote Notfallkarten mit den verschiedenen Anlaufstellen für akute Fälle haben die Mitglieder jetzt bei Apotheken sowie Kinder- und Allgemeinarztpraxen verteilt – auch in der Beratungsstelle und bei der städtischen Gleichstellungsbeauftragten Melissa Depping sind sie zu haben.

Auf den signalroten Karten finden sich wichtige Telefonnummern von Stellen, an denen Gewaltbetroffene Hilfe finden können, außerdem einen QR-Code, der zum Bereich des Runden Tisches auf der städtischen Homepage www.neustadt-a-rbge.de führt. Dort sind weitere Informationsmaterialien zu finden – auch in verschiedenen Sprachen. Insbesondere an emotional besetzten Feiertagen wie Weihnachten steige das Risiko von häuslicher Gewalt, sagt Depping. Viele hegten hohe Erwartungen an die Feste, mit viel Nähe, wenig Ablenkung und möglicherweise Alkoholkonsum könnten Streitigkeiten eskalieren.

Notrufnummern bei häuslicher Gewalt Notrufe: Polizei:110; Rettungsleitstelle: 112 Zuflucht: Frauenhaus24 (Hannover): (0800) 7708077; Frauenhaus Nienburg: (05021) 2424: bundesweit: www.frauenhaus-suche.de Beratungsstellen: Frauenberat7ungsstelle Neustadt (05032) 7898; Jugendhilfestation Neustadt/Wunstorf: (0511) 616-26701; Familien- und Erziehungsberatungsstelle Neustadt: (0511) 616-263-00; Nummer gegen Kummer (für Kinder und Jugendliche) 116 111; Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: (08000) 116 016.

Appell: Zivilcourage zeigen

Depping appelliert an die Zivilcourage aller: „Wenn Ihnen etwas Ungewöhnliches auffällt, hören Sie nicht weg, sondern kümmern Sie sich um Ihre Mitmenschen“. Das bundesweite Hilfetelefon ist rund um die Uhr kostenlos und in 15 verschiedenen Sprachen erreichbar unter (08000) 116016.

Die Kolleginnen von der Frauenberatungsstelle helfen ihren Klientinnen vielfach, sich aus Beziehungen zu lösen, in denen Gewalt vorkommt. Rund 140 Frauen haben ihre Hilfe im auslaufenden Jahr in Anspruch genommen – die genaue statistische Auswertung sei noch in Arbeit, sagt Mirjam Pfennig, die die Stelle gemeinsam mit Jutta Wienand betreut. Auffällig sei in diesem Jahr gewesen, dass die Beratungen intensiver werden und viele Frauen direkt in die Beratungsstelle an der Leinstraße kommen.

Recht auf gewaltfreie Erziehung

In den meisten Fällen sei Gewalt der Grund, dass sie Hilfe suchen. Sei es, wenn sie selbst zum Opfer wurden, oder sei es als Angehörige, die nicht länger schweigen wollen. Sowohl an Betroffene als auch an Beobachtende richten sich die zahlreichen Öffentlichkeitsaktionen, die der Runde Tisch im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht hat – dafür sei den zahlreichen Unterstützerinnen und Unterstützern der Projekte zu danken.

Pfennig nennt die Roten Bänke, die bisher im Rathaus und vor der Arztpraxis in Mandelsloh stehen, und das Mahnmal für Kinderrechte „Kinder sind unschlagbar“ am Mardorfer Uferweg. „Die stehen immer da, und jeder, der vorbei geht, denkt an das Thema“, erläutert Pfennig. Beim Kinderrechte-Kunstwerk hätten darüber hinaus auch die beteiligten Schülerinnen und Schüler die Botschaft mitgenommen, dass jedes Kind ein Recht auf gewaltfreie Erziehung hat.

„Kinder sollen erfahren, dass Gewalt nicht normal ist“

„Es geht darum, den Betroffenen die Hilfsangebote zugänglich zu machen“, sagt Pfennig, „und es ist wichtig, das Thema ins Gespräch zu bringen. Damit zum Beispiel betroffene Kinder erfahren, dass Gewalt nicht normal ist.“ Denn die Schäden, die die Opfer von Gewalt davontragen, gehen weit über die körperlichen Verletzungen hinaus. Auch Jahre später hätten manche noch mit Ängsten oder Flashbacks, quälenden Erinnerungen an traumatisierende Momente, zu tun.

Die meisten Klientinnen der Beratungsstelle kämen aus dem Neustädter Land, manche aber auch von außerhalb. „Aus den Kleinstädten hier fährt manche lieber in die Nachbarstädte, wo sie nicht erkannt wird“, sagt Pfennig. Der Austausch mit den benachbarten Anlaufstellen sei gut. Insgesamt sei eine positive Folge der Corona-Krise, dass die digitalen Möglichkeiten für Austausch und Fortbildung inzwischen deutlich besser verfügbar sind. Eine Fachtagung, an der sonst um 20 Personen teilnahmen, habe beispielsweise in diesem Jahr 300 erreicht.

Von Kathrin Götze