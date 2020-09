Neustädter Land

Sie wollen, dass schon Grundschüler mehr mit dem Fahrrad zur Schule und anderen Aktivitäten fahren. Im Radwegenetz zwischen den Dörfern haben die Mitglieder einer SPD-Arbeitsgruppe zum Radverkehr allerdings eine ganze Menge Lücken und Gefahrenstellen gefunden. „Das Konzept der SPD Neustadt für den Bau und Ausbau des Radverkehrs in Neustadt stellt Rad fahrende Kinder in den Mittelpunkt der Planungen“, heißt es in einem Papier, in dem die Politiker ihre Erkenntnisse zusammengefasst haben. Angesichts vollgestopfter Busse in Corona-Zeiten bekommt das Thema neue Brisanz. „Das vergessene Neustädter Land“, haben die Politiker über eine ihrer Übersichtskarten geschrieben.

Politiker empfehlen Lückenschlüsse

Manche Schuleinzugsgebiete im Neustädter Land sind zu groß, um aus allen Richtungen mit dem Rad zu den Schulen zu fahren. Zudem sollen Grundschüler erst ab der Fahrradprüfung, meist zu Beginn der vierten Klasse, selbstständig mit dem Rad zur Schule kommen. Die Aktiven haben eine – aus Viertklässlersicht sicher sportliche – Grenze von vier Kilometern gesetzt, die Wege zu den Grundschulen abgefahren. Auf diese Weise kommen sie zu einer Prioritätenliste von Lückenschlüssen, die sie der Stadt empfehlen. So fehle für einen sichereren Schulweg von Borstel nach Hagen (3,4 Kilometer) lediglich ein Radweg entlang der Borsteler Straße, einer Gemeindestraße. Die Entfernung von Scharrel nach Otternhagen (2,7 Kilometer) wäre sicherlich noch eher zumutbar, doch einen sicheren Radweg entlang der Kreisstraße 315 (Kastanienallee/An der Waldbühne) gibt es nicht.

Anzeige

Einige Radwegeverbindungen fehlen

Auch einen Radweg zwischen Büren und Wulfelade ( Kreisstraße 307) vermissen die Politiker. Ob allerdings Grundschulkinder aus Büren dann die 3,6 Kilometer bis zur Grundschule Mariensee auf sich nehmen würden, ist besonders angesichts der Steigung dort fraglich. Recht lange wären auch die Kinder aus Brase (3,8 Kilometer), Lutter (4,1 Kilometer) und Evensen (4,2 Kilometer) zur Grundschule Mandelsloh unterwegs, auch dort fehlen Radwegeverbindungen.

Weitere HAZ+ Artikel

Ein Teil des Weges von Suttorf zur Grundschule Otternhagen (4,2 Kilometer) läuft zwar auf dem Feldweg zwischen Graseweg und Meyers Ende, doch entlang der Max-Planck-Straße gibt es lediglich einen Fußweg auf einer Straßenseite. Und in Eilvese, ebenfalls Grundschulstandort, gibt es gar keine Radwege, wie auch in etlichen anderen Dörfern. Vielfach können Kinder bis zu zehn Jahren dort zwar auf Fußwege ausweichen, doch auch die fehlen auf weiten Strecken, etwa an der Eilveser Hauptstraße, dem Balschenweg und der Osterfeldstraße.

Gen Mardorf müssen Radler oft die Straßenseite wechseln

Sollten auf diesen Strecken Radwege entstehen, seien sie natürlich auch für andere Nutzer geeignet, etwa erwachsene Pendler oder Touristen, sagt Horst Hoffmann von der Arbeitsgruppe. Diesen Schwerpunkt hat die Strecke zwischen Neustadt und Mardorf, die sich die Politiker ebenfalls vorgenommen haben. Die Region plant, die Moorstraße und den begleitenden Radweg in den nächsten Jahren zu erneuern. Anschließend ist die Landwehr dran, die Verlängerung in die Innenstadt hinein.

Dort könnte sich allerdings ein Ärgernis fortsetzen, das die radelnden Politiker bereits jetzt auf der Strecke festgestellt haben: Immer wieder müssen Radfahrer die Straßenseite wechseln. Auch in der neuen Planung verläuft eine gute Radwegstrecke vom Bahnhof aus südlich der Landwehr, der Radweg an der Moorstraße soll aber auf der Nordseite bleiben – nach Angabe der Planer, um dann an ein bereits ausgebautes Stück Radweg am Pferdeweg anschließen zu können. Doch auch dieses endet dann auf Höhe der Bockelriede zunächst im Nichts. Auf seiner Erkundungstour habe er eine Mutter mit vier Kindern auf Fahrrädern getroffen, berichtete Hoffmann. Für eine solche Familie beispielsweise sei die Querung einer stark befahrenen Straße ein ziemliches Unterfangen.

Horst Hoffmann (von links), Elvira Goldmann und Harry Piehl haben die Radwege im Neustädter Land unter die Lupe genommen. Quelle: privat

Stadtverwaltung ist dankbar für Anregungen

„Toll, dass die Arbeitsgruppe sich da so engagiert“, sagt der städtische Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. Er regt an, die Politiker könnten der Stadt ihre Ergebnisse zur Verfügung stellen. Denn die Planer arbeiten bereits seit einiger Zeit daran, das Radwegenetz auszubauen. Insbesondere Möglichkeiten, mit wenig Aufwand Verbesserungen zu erzielen, seien dabei gefragt. Hoffmann, der gemeinsam mit Elvira Goldmann aus Suttorf und Harry Piehl aus Bordenau die Arbeitsgruppe bildet, will die detaillierten Ergebnisse auch in nächster Zeit auf der Homepage der SPD www.spd-neustadt-rbge.de veröffentlichen.

Von Kathrin Götze