Bordenau

Die SPD in Bordenau hat ihre Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt. Zur Kommunalwahl im September trete die SPD-Abteilung Bordenau mit einem starken Team an, sagt Ortsbürgermeister Harry Piehl. Als Ortsbürgermeister wolle er aber nicht wieder antreten. „Nach 15 Jahren im Amt möchte ich in der Zukunft meine Freizeit vornehmlich meinen Enkelkindern und meiner Familie widmen“, sagt Piehl.

Der Politik wolle er aber nicht den Rücken kehren: Vielmehr wolle er weiterhin seine politischen Erfahrungen im Ortsrat einbringen. Seinen Posten möchte Andrea Czernitzki übernehmen. Die neue Spitzenkandidatin ist seit vielen Jahren in der Partei und kandidiert gemeinsam mit Kai-Uwe Ullrich auch erneut für den Rat der Stadt.

Andrea Czernitzki und Kai-Uwe Ullrich kandidieren auch für den Rat der Stadt. Quelle: privat

„Die SPD Bordenau hat in den vergangenen Jahren sehr viel erreicht“, sagt Czernitzki. Man wolle sich auch in Zukunft für das Dorf stark machen. „Unsere Ideen und Forderungen für ein zukunftsorientiertes, lebens- und liebenswertes Bordenau werden wir den Bürgern in den nächsten Wochen vorstellen“, sagt sie. Weitere Kandidaten für den Ortsrat sind Kai-Uwe Ullrich, Thomas Maske, Harry Piehl, Dirk Neugebauer, Doris Kartal-Cornehl, Sieglinde Ritgen, Martina Hauck-Gehle, Jan-Olaf Evans und Andreas Alker.

Von Mirko Bartels