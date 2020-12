Mandelsloh/Amedorf

Es bleibt das Problemkind unter Neustadts Neubaugebieten: die Fläche Am Steinhagen. Schwerwiegende planungsrechtliche Hürden lassen sich möglicherweise nicht so leicht regeln, wie es die politischen Fürsprecher UWG und CDU noch im Sommer erhofft hatten. Die SPD-Stadtratsfraktion warnt jetzt, dass mit einer weiteren Planung nicht vor 2025 zu rechnen sei. Das regionale Raumordnungsprogramm lasse derzeit eine großflächige Baulandentwicklung auf Amedorfer Boden nicht zu. Mit der nötigen Änderung sei schneller nicht zu rechnen.

Alte Forderung mit neuem Gewicht

„Wenn jetzt nicht das Baugebiet Wiekfeld als Alternative forciert wird, wird die Bauentwicklung in Mandelsloh auf Jahre hinaus gebremst“, sagt Harald Baumann, Fraktionsvorsitzender der SPD-Ratsfraktion. Dafür, das Baugebiet Wiekfeld als Alternative vorzuziehen, spräche vor allem, dass dort kurzfristig ein Bebauungsplan aufgestellt werden könne. Die SPD wiederholt damit eine Forderung, die man bereits in der Vergangenheit vertrat. Durch die langfristige Verzögerung Am Steinhagen bekäme sie neues Gewicht.

Fortsetzung im Schnellverfahren

Als irreführend und unrichtig kritisiert dagegen Ortsbürgermeister Günter Hahn (UWG) die aktuelle SPD-Forderung. „Ich habe mit einer verantwortlichen Dezernentin bei der Region gesprochen, die Änderung des Raumordnungsprogramms ist demnach sehr wohl möglich“, so Hahn. Bei einem Schnellverfahren hält er die Fortsetzung des Planverfahrens Am Steinhagen 2021 für möglich.

Für Irritation sorgt die SPD-Forderung offenbar auch bei der Stadtverwaltung. „Solange für das Baugebiet Steinhagen kein endgültiges Ergebnis vorliegt, ist eine Diskussion über Alternativen wenig zielführend“, kommentiert Bürgermeister Dominic Herbst die Lage. Aktuell gäbt es aus Sicht der Verwaltung keinerlei Veranlassung, bei den Planungen umzuschwenken.

Das Baugebiet Wiekfeld ist Favorit der SPD im Ortsrat Mandelsloh. Quelle: Grafik: Amparo Llorens-Gracia

Langwieriger Streit zu Lasten der Bauinteressenten

Wartelisten für die rund 50 Grundstücke Am Steinhagen gibt es bereits so lange wie den politischen Streit darüber, ob der gewählte Standort der Richtige ist. Kern des aktuellen Problems ist, dass der Bereich Am Steinhagen technisch betrachtet in Amedorf liegt. Die Region erlaubt in dem kleinen Ort aber keine Neubausiedlung in der Größenordnung. Die SPD im Ortsrat war deshalb bereits in der Vergangenheit dafür eingetreten, zuerst das Wiekfeld zu entwickeln. Hier ist Platz für 40 Grundstücke. UWG und CDU bevorzugen Am Steinhagen südöstlich der Ortsdurchfahrt neben der alten Hofstelle Stuke, weil es im Herzen des Dorfes liegt. Die SPD betonte dagegen die Nähe des Wiekfelds, hinter dem Combi-Markt. Dort sei die Anbindung an Kindergarten, Schule, Seniorenwohnheim und Generationen-Quartier ein Vorteil.

Von Mario Moers