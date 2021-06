Neustädter Land

Auch die Neustädter SPD hat jetzt ihre Kandidaten für die Kommunalwahl nominiert. Für den Stadtrat kandidieren im Wahlbereich 1 – dieser umfasst die Kernstadt, Bordenau und Poggenhagen – Harald Baumann, Andrea Czernitzki, Matthias Rabe, Gisela Brückner, Philipp Schröder, Jonathan Krause, Mohamed Khaled, Kai-Uwe Ullrich, Steffen Ruschmeyer, Heidi Sommer, Klaus Hendrian, Christian Nacke, Michael Rzok und Joachim Jaschke.

Im Wahlbereich 2 für das Neustädter Umland treten Christina Schlicker, Heinz-Günter Jaster, Heike Stünkel-Rabe, Josef Ehlert, Rebecca Schamber, Hans-Dieter Jaehnke, Bärbel Heidemann, Hans-Petter Matthies, Frerk Grüßing, Vanessa Walter, Justin Ray Schreiber, Arndt Linnemann sowie Anne Doillon an. Schlicker ist nach der Wunstorfer Sozialdemokratin Frauke Meyer-Grosu auch Kandidatin für die Regionsversammlung.

Generationenübergreifende Politik

In der virtuellen Mitgliederversammlung am 25. Mai stellten sich die Kandidierenden den Mitgliedern vor und gingen auf ihre Fragen ein. Auch das Wahlprogramm wurde besprochen. „Einigkeit bestand bei den gesetzten Schwerpunkten Bildung, Familie und Lebensqualität im Neustädter Land“, berichtet Osigus. Insbesondere das Leben auf den Dörfern, bezahlbaren Wohnraum und den Klimaschutz wollten die Sozialdemokraten in den Fokus rücken. Dazu zählten darüber hinaus Anbindung und Infrastruktur der Ortschaften und der Kernstadt.

„Uns ist es wichtig, alle Generationen im Blick zu haben“, sagt Osigus. Die Ortsratslisten spiegelten eine gute Mischung aus allen Altersgruppen und Lebensbereichen wider. „Besonders erfreulich ist, dass in fünf Ortsräten Frauen für das Ortsbürgermeisteramt kandidieren“, findet die Parteivorsitzende.

Von Alexander Plöger