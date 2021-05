Neustadt

Wie gut, dass es moderne Medien gibt. Ein Pilzsammlerin hatte ihrem Sohn mittels Smartphone Bilder von ihren gerade gesammelten Pilzen geschickt und gut gelaunt von der leckeren Mahlzeit berichtet, die sie daraus zubereitet und schon verzehrt hatte. Der Sohn überprüfte die Pilzart und stellte fest, dass seine sonst so naturkundige Mutter ausnahmsweise daneben lag. Sie hatte anstelle schmackhafter Morcheln, versehentlich einen Schwung Giftlorcheln eingesammelt. „Fahr besser in die Klinik“, riet der Sohn, was die Pilzsammlerin umgehend tat.

Mutter wollte eigentlich Morcheln sammeln

Die Spitzmorchel (Morchella conica) ist ein schmackhafter Speisepilz, der im Garten von Pilzexpertin Rita Lüder gedeiht. Auf den ersten Blick hat er Ähnlichkeiten mit der Giftlorchel. Quelle: Rita Lüder

Die Mediziner des Klinikums Neustadt fragten bei Pilzkennerin Dr. Rita Lüder nach. Sie erfuhren von der Diplom-Biologin, die zugleich Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM) ist, dass der Sohn mit seiner Analyse richtig lag. Es waren versehentlich Giftlorcheln im Sammelkörbchen und schließlich im Magen der Frau gelandet.

Wie ihre Bezeichnung schon verrät, zählt die Giftlorchel nicht zu den Speisepilzen. „Aber es gibt Länder, in denen auch Giftlorcheln verzehrt werden“, sagt Lüder. Dafür müssen die Pilze aber sorgfältig zubereitet werden, im rohen Zustand sind sie giftig – und zum Teil lebensgefährlich. Unbedenklich sei dagegen der Verzehr von Maipilzen oder Morcheln, die derzeit ebenfalls zu finden sind. Allerdings bevorzugen Morcheln kalkhaltige Böden und kommen im Neustädter Land daher kaum vor.

Wer bei der Pilzsuche Speisemorcheln (Morchella esculenta) entdeckt, ist ein Glückspilz. Quelle: Rita Lüder

Die Mediziner des Klinikums betreuten die Pilzsammlerin rund 48 Stunden lang auf der Intensivstation und konnten, auch Dank Lüders fachlicher Expertise, das Leben der wagemutigen Sammlerin retten.

Von Patricia Chadde