Neustadt

Es rauscht und knirscht auf dem Dach des KGS-Oberstufenbereichs. Mit einem riesigen Sauger entfernen Mitarbeiter der Firma Dammann dort die schützende Kiesschicht, um an die Deckschicht darunter zu kommen. Das Flachdach wird auf 450 Quadratmetern Fläche erneuert und neuen Richtlinien gemäß gedämmt. Auch die Lichtkuppeln werden ausgetauscht, energieeffizientere und stabilere Kunststoffteile eingebaut. „Das machen wir auch aus Selbstschutz: Sturz durch Lichtkuppeln ist die häufigste Todesursache bei Dachdeckern“, sagt Firmenchef Mario Dammann bei einem Besuch auf der Baustelle mit Galgenhumor. Nächste Woche wird die Dachhaut in handliche Stücke zerteilt und abgetragen, bevor neue Dämmung und Haut aufgebracht werden.

KGS ist eine Dauerbaustelle

Die KGS ist mit 20.000 Quadratmetern Nutzfläche Neustadts größtes städtisches Gebäude –und mit ihren bald 50 Jahren auch eine Dauerbaustelle. Weil für größere Sanierungsschritte immer nur die Ferien zur Verfügung stehen, lässt die Stadt seit etwa 20 Jahren regelmäßig Stück für Stück etwas am Schulgebäude modernisieren. In diesem Sommer steht außer der Sanierung eines weiteren Stücks Dach auch die Erneuerung der Fassade am Obergeschoss des Oberstufentrakts und am Verwaltungstrakt. Auch einige Klassenräume werden nach dem Vorbild der ersten Musterklassenräume modern ausgebaut und hergerichtet.

Gelernt wird nicht mehr nur im Klassenzimmer

Bei einem Rundgang durch das Gebäude findet Architekt Thomas Völkel vom Regiebetrieb Immobilien immer wieder Bereiche, die in jüngster Zeit neu gestaltet worden sind: Aus einem früher ungenutzten Schließfachtrakt neben der Mensa ist jetzt der Weiße Salon geworden, ein Aufenthaltsbereich mit Konferenztisch in Kreuzform. auch der Grüne Salon mit wuchtigen Loungemöbeln und Internetarbeitsnischen für die Oberstufenschüler wirkt schon deutlich zeitgemäß.

Zur Galerie Dach- und Fassadensanierung sowie Anpassung an neue Anforderungen sind ein Dauerthema an der KGS Neustadt. Das Gebäude ist 1974 in Betrieb gegangen. Es ist mehrfach erweitert worden und wird regelmäßig Stück für Stück modernisiert.

Schließlich wird mit neuen Konzepten längst nicht mehr nur im Klassenzimmer gelernt. Und schallschluckende Akustikwände machen in den Pausen- und Flurbereichen den Schulalltag mit rund 1500 Schülern erträglicher. Die Dachflächen von Sporthalle und Mensa sind schon vor Jahren erneuert worden – die Halle mit 2000 Quadratmetern und die Mensa mit 1000 Quadratmetern waren seinerzeit Großprojekte.

Ideen für die Schulen gehen nicht aus

„Die Schule ist immer in Bewegung“, sagt Völkel. An den Außenanlagen arbeiten auch Lehrer und Schüler intensiv, sie haben dort beispielsweise inzwischen eine veritablen Schulwald angelegt. Auf Freiflächen am Musikpavillon seien kleine Bühnen angedacht, auf denen die Schüler mit Musikensembles und darstellendem Spiel proben und auftreten können. Und mit Blick auf den Klimaschutz werde man auch prüfen, auf den frisch sanierten Dachflächen Fotovoltaikanlagen zu installieren – den Strom könne die Schule zum Teil selbst nutzen, zum Teil ins Netz einspeisen.

„In den Ferien liegt der Schwerpunkt des städtischen Regiebetriebs Immobilien auf den Schulen“, sagt Bürgermeister Uwe Sternbeck. Überall gehe es darum, die Infrastruktur zu erhalten beziehungsweise neuen Anforderungen anzupassen – und das mit engem Zeitplan, um den Unterricht nicht zu stören. Außer den Arbeiten an der KGS wird aktuell auch die Sporthalle am Gymnasium auf Abriss und Neubau vorbereitet.

Auch an Grundschulen wird gearbeitet

Und auch an den Grundschulen der Stadt wird während der Sommerferien gearbeitet: In Mandelsloh läuft der zweite Bauabschnitt für die Mensa, die auch als Dorftreffpunkt dienen soll. In Eilvese werden ehemalige Umkleideräume des Sportvereins neben der Schule zu einer Bibliothek. „Wir machen an fast allen Schulgebäuden etwas zur Bauunterhaltung – und wenn nur eine Wand gestrichen wird“, sagt Völkel.

Nur auf den großen Umbau an Michael-Ende- und ehemaliger Förderschule am Ahnsförth zur Bildungslandschaft West muss die Stadt noch warten. „Das hat der Rat noch nicht auf den Weg gebracht“, sagt Sternbeck. Die CDU hatte mehrfach Beratungsbedarf angemeldet – nun sei die zugehörige Vorlage aber entscheidungsreif, hatte Neustadts Ortsbürgermeister Johannes Laub kürzlich signalisiert.

Von Kathrin Götze