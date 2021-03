Neustadt

Neustadt erhält 1.175.000 Euro für die Sanierung der Sporthalle an der Kooperativen Gesamtschule (KGS). Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat die Förderung am Mittwoch beschlossen. Die Stadt hatte die Fördermittel beim Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ beantragt.

„Super!“, ist der Kommentar von Burkhard Jonck, kommissarischer Schulleiter der KGS, auf diese Nachricht. „Bewegung ist bei uns ein zentrales Element“, fügt er an. Umso wichtiger sei es, die Voraussetzungen dafür zu schaffen und zu erhalten.

Insgesamt sind Fördermittel für Sportstätten und Kultureinrichtungen in Höhe von rund 400 Millionen Euro auf den Weg gebracht worden. Bundesweit wurden 1.300 Förderanträge von Städten und Gemeinden eingereicht.

Von Beate Ney-Janßen