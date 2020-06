Neustadt: Sanierungsgutachten für die Scharnhorstschule in Bordenau vorgestellt

Bordenau

Bekommt die Scharnhorst-Grundschule einen gläserneren Vorbau? Zieht der Hort vielleicht schon bald aus der Schule aus? Mehrere Vorschläge zur Sanierung und Entwicklung der Bordenauer Grundschule wurden am Dienstag im Ortsrat vorgestellt. Hintergrund ist ein Gutachten, das detailliert die seit Längerem bekannten Mängel an dem gesamten Schulkomplex untersucht hat. Das Fazit: Die Mängelliste ist zwar lang, gefährdet aber mittelfristig nicht den sicheren Schulbetrieb. Eine Rund-um-Erneuerung des Komplexes, samt Turnhalle und Nebengebäuden, würde schätzungsweise 8,1 Millionen Euro kosten. Angesichts der langen Liste weiterer drängender Bauvorhaben im Stadtbereich wird die Scharnhorstschule wohl anstehen müssen. „Die Bedarfe müssen sich in den Gesamtbedarf der Stadt einordnen“, warnte Fachdienstleiter Immobilien Thomas Völkel vor zu großen Erwartungen. Einige Ideen aus dem Gutachten sind dennoch erwähnenswert.

Hort könnte umziehen

In diesem Nebengebäude, altes Waschhaus genannt, sind aktuell ein Werkraum und die Töpferstube der Grundschule untergebracht. Im Obergeschoss sind zwei Sozialwohnungen untergebracht, auch die Kita nutzt das Haus. In Zukunft könnte dort der Hort einziehen, der aktuell in der Grundschule untergebracht ist. Quelle: Mario Moers

Ein drängendes Problem an der Grundschule ist der Platzmangel. Seit einigen Jahren ist eine Hortgruppe in einem Klassenraum des Hauptgebäudes untergebracht. Gleichzeitig wird ein PC-Raum als Klassenraum genutzt. Weil im kommenden Jahr möglicherweise sieben statt sechs Klassen beschult werden, wünscht Schulleiterin Petra Ludwigs sich hier eine Lösung. Im Gutachten wird vorgeschlagen, den Hort in das sogenannte alte Waschhaus zu verlagern. Das Nebengebäude wird aktuell als Werkraum und Töpferstube und von der Kita genutzt. Im Obergeschoss sind zwei Sozialwohnungen untergebracht. Eine Ertüchtigung des Waschhauses würde schätzungsweise 200.000 Euro kosten. Der Hort-Umzug könnte ein realistischer erster Schritt sein. „An uns soll es nicht scheitern“, sagt Völkel. Den Hort besuchen aktuell rund 40 Kinder. Er ist bei einigen Eltern eine beliebte Alternative zum nicht vorhandenen Ganztag, sagt die Schulleiterin.

Der Riegel

Die Schulleiterin der Scharnhorstschule, Petra Ludwigs, hofft, dass durch den Umzug des Horts in ein Nachbargebäude ein zusätzlicher Klassenraum in der Schule frei wird. Quelle: Mario Moers

Eine unorthodoxe Idee, kostengünstig viele Mängel in den Griff zu bekommen, stieß im Ortsrat und bei der Schulleitung auf großes Interesse. Architekten des hannoverschen Büros bauart haben einen gläsernen Vorbau vorgeschlagen. Er könnte als Riegel vor die schulhofseitige Fassade des Klassentrakts gebaut werden. Dessen zugige Fenster und die bröckelnde Fassade wären dann erstmal kein akutes Problem mehr. Außerdem entstünden größere Flure, die wiederum für Differenzierungsangebote und ähnliches genutzt werden könnten. „Durch den Riegel wären viele Probleme gelöst“, sagt Schulleiterin Ludwigs. SPD Ortsrätin Sieglinde Ringen sprach sich dafür aus, die Stadt mit der Erstellung einer Prioritätenliste für die Schulsanierung zu beauftragen.

Erweiterung mit Mensa?

Das rot markierte Gebäudeteil zeigt einen möglichen Erweiterungsanbau. Er könnte eine Mensa und zusätzliche Klassenräume beherbergen, ist aber nicht konkret geplant. Quelle: Mario Moers

Keine Priorität räumt Schulleiterin Ludwigs einem im Gutachten angedachten Erweiterungsbau ein. Er könnte, bei Bedarf, an den Klassentrakt gebaut werden und neben Klassenräumen auch eine Mensa beherbergen. Relevant würde diese Idee allerdings erst, wenn die Schule zweizügig wird (aktuell 1,5-zügig). „Wir haben zwar Platzprobleme, aber vom Ganztag sind wir derzeit weit entfernt. Eine Erweiterung hat deshalb keinen Vorrang“, sagt Ludwigs. Sie würde schätzungsweise 645.000 Euro kosten.

Und die Turnhalle ?

Ortsbürgermeister Harry Piehl lobte das vorgestellte Gutachten, das tatsächlich einen guten Überblick über die vielen kleinen und größeren Baustellen liefert. „Dass nicht alles auf einmal kommt, wissen wir“, so Piehl. Ein besonderes Augenmerk will er auf die Sanierung der Turnhalle richten. „Unsere Sporthalle dürfen wir nicht vernachlässigen. Im Winter ist es dort eiskalt“, sagt Piehl. Er schlägt vor, den Sportverein TSV Bordenau in die weitere Planung einzubeziehen. Eine Turnhallen-Überholung könnte schätzungsweise eine Millionen Euro kosten. Über den kompletten Neubau der Schule wurde am Dienstag nicht diskutiert. Was der Kosten würde, konnte Völkel nicht beantworten. Es stand bislang nicht zur Debatte.

Die Mängelliste Die ältesten Teile der Scharnhorstschule stammen aus dem Jahr 1952. Das Gebäude zeigt an vielen Stellen Zeichen von Altersschwäche. So läuft Wasser in den Keller, auf einigen Dächern sammeln sich Pfützen und Dreck. An einigen Giebeln besteht möglicherweise Schimmelgefahr. Auch manche Wände sind feucht. In den Wänden zeigen sich Risse und die Fassade bröckelt. Ein Schornstein ist nicht in Ordnung. In den Neunzigerjahren wurden bei einer Schadstoffanalyse kleinere Bauteile mit dem gesundheitsschädlichen Baustoff Asbest entdeckt. Das aktuelle Gutachten nennt Bauteile, die als Dämmung sogenannte KMF-Fasern in kritischer Faserlänge beinhalten. Es kommt allerdings zu dem Urteil, das im laufenden Betrieb keine Gesundheitsgefahr besteht. Der Schadstoffbefund wäre demnach erst bei Bauarbeiten relevant. Diese müssten möglicherweise mit Schutzausrüstung durchgeführt werden.

Von Mario Moers