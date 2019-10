Neustadt

Immer wieder gibt es Berichte über Rettungseinsätze, bei denen die Retter von den Patienten angegriffen werden. Dieser vermeintliche Trend ist auch dem Rettungsdienst des DRK der Region Hannover nicht entgangen. In Neustadt fand jetzt der erste Selbstverteidigungslehrgang für die DRK-Retter statt. Organisiert hat das Pilotprojekt die Notfallsanitäterin Nicola Frädermann. Die 46-Jährige ist seit rund 20 Jahren als Ersthelferin tätig. Im Laufe der Zeit erlebte sie schon so manch brenzliche Situation, besonders mit alkoholisierten oder drogenabhängigen Patienten.

Die Gefahr steigt „gefühlt“

Konkrete Zahlen oder Erhebungen darüber, dass Übergriffe auf Rettungskräfte zunehmen, gibt es nach Frädermanns Wissen nicht. „Doch in der eigenen Wahrnehmung und der Kollegen ist es so“, betont sie. Als stellvertretende Leiterin der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) für Einsatzkräfte und betroffene Patienten in der Region Hannover erfährt sie auch von gefährlichen Erlebnissen anderer Sanitäter. „Das fängt mit verbalen Attacken an wie Beschimpfungen, Beleidigungen oder dass man angeblich nicht seine Arbeit richtig macht. Als nächste Stufe wäre da, dass wir in unserer Arbeit behindert werden, weggezogen oder geschubst werden. Gefährlich wird es, wenn sich einer eine Injektionsnadel oder ein Haushaltsmesser greift und damit herumfuchtelt“, berichtet die Neustädterin. Erst im vergangenen Jahr wurde sie von einem alkoholisierten Mann leicht an der Hand verletzt.

Ansprechpartner bei Traumata

Bei dem PSNV-Team handelt es sich um mindestens zwei Kollegen pro Rettungswache, die als Ansprechpartner bei traumatischen Erlebnissen zur Verfügung stehen. „Es ist wichtig für uns, darüber sprechen zu können. Sonst nimmst du das Erlebte mit nach Hause“, sagt Frädermann. Doch allein darüber zu reden helfe nicht immer. „In der Summe ist es einfach Zeit für uns zu lernen, wie wir uns in schwierigen Situationen verhalten sollen und gegebenenfalls verteidigen können.“

Der Selbstverteidigungskurs für Notfallsanitäter ist ein Test. „Es ist ein Pilotprojekt. Wenn er gut ankommt, werden Lehrgänge in weiteren DRK-Rettungswachen in der Region stattfinden“, sagt Frädermann. Für den ersten Lehrgang in der Neustädter Wache hatte sie die erfahrenen Verhaltens- und Kommunikationstrainer Michael Werk und Enrico Tuchel eingeladen. Diese sind hauptberuflich im Bankwesen und der Krankenpflege tätig. In ihrer Freizeit trainieren sie seit mehr als 45 Jahren Kampfsportarten und veranstalten regelmäßig Schulungen zum Thema Deeskalation und Prävention.

Der feste Stand ist das A und O: Die Verhaltenstrainer Michael Werk (rechts) und Enrico Tuchel (hockend) zeigen, worauf es ankommt. Quelle: Susann Brosch

An deiner Haltung ist deine Stärke erkennbar

Am Beginn des fünfstündigen Lehrganges fragten die Trainer nach den Erwartungen der 13 Teilnehmer an diesen Kurs. Das Thema Eigenschutz stand an erster Stelle. Wie kann ich eine brenzliche Situation entschärfen? Welche Handgriffe sollte ich zur Abwehr beherrschen? „Dein Auftreten, deine Ausstrahlung sind der Schlüssel“, sagt Werk. An der (Körper-)Haltung sei bereits die Stärke eines Menschen erkennbar. Die Theorie ist denkbar einfach. „Halte die Leute auf Abstand. Sei dabei achtsam in der Situation und behalte die Kontrolle. Gib klare Anweisungen und lenke sie mit sinnvollen Aufgaben ab“, fasste der 47-jährige Kampfsportlehrer zusammen.

In der Theorie war das allen Teilnehmern des Lehrgangs klar. In einer emotionalen Situation die Nerven zu behalten bedarf aber des Trainings. „Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, hat schon meine Oma gesagt“, sagte Tuchel mit einem Augenzwinkern. In kurzen Szenarien schlüpften die Sanitäter in die Rolle von Täter und Opfer und erhielten so ein Gefühl für den Verlauf einer Eskalation. Dann ging es zur Sache. Paarweise wurden einfache Abwehr- und Verteidigungsgriffe einstudiert. „Der Lehrgang war ein voller Erfolg. Alle hatten Spaß, und jeder von uns nimmt ein Stück mehr Sicherheitsgefühl in seinen Arbeitsalltag als Sanitäter mit“, resümierte Frädermann.

Von Susann Brosch