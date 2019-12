Neustadt

Nach 44 Jahren ist Schluss. Zu Sonnabend, 21. Dezember, schließt die Scharnhorst Apotheke an der Theodor-Heuss-Straße. Apothekerin Cornelia Voß, der auch die Apotheke im MediZentrum an der Wallstraße gehört, verabschiedet sich in den Ruhestand. Das Personal und den Betrieb der Apotheke im MediZentrum übernimmt ihr Bruder Dietrich Redeker. Der Eigentümer der Ratsapotheke betreibt dann insgesamt vier Filialen in Neustadt und Hannover. Zu Redekers Unternehmen gehören auch die Filial-Apotheken in dem Famila Markt und eine Apotheke in Kirchrode.

Apothekensterben in Niedersachsen hält an

„Die Aufgabe der Scharnhorst Apotheke ist keine wirtschaftliche Entscheidung“, betont Voß. Gleichwohl sei sie zumindest zu einem Teil Folge einer Gesundheitspolitik, die den Apotheken finanziell zum Nachteil gereiche. Niedersachsenweit konstatiert Panagiota Fyssa von der Apothekerkammer ein anhaltendes Apothekensterben. „Der Trend hält an“, sagt sie.

37 Jahre im Beruf sind genug

Die heute 65-jährige Voß hatte 1982 die Apotheke übernommen. Die Apothekerin ist selbst in den Beruf hineingewachsen. Schon ihr Urgroßvater war Apotheker in Neustadt. „Die Scharnhorst Apotheke war mir eine Herzensangelegenheit, in der meine Liebe und Seele steckt“, erzählt sie. Aber 37 Jahre im Beruf seien nun genug. Viele Stammkunden haben sich bereits von ihr verabschiedet. „Bei meinen Kunden und Mitarbeiterinnen bedanke ich mich für das entgegengebrachte Vertrauen und eine schöne Zeit“, sagt Voß.

Was nach dem Auszug mit dem Ladenlokal an der Theodor-Heuss-Straße passiert, ist noch unklar. Ab voraussichtlich März sei die Fläche zu vermieten. Das gesamte Personal der Scharnhorst Apotheke wechselt in das MediZentrum. Neue Filialleiterin wird dort Anna Hölzer, die bisher die Scharnhorst Apotheke geleitet hat.

Aufgrund der Schließung der Scharnhorst Apotheke übernimmt den Notdienst am Sonnabend, 28. Dezember, die Apotheke im MediZentrum, Telefon (05032) 8940895.

