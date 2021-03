Scharrel

Insgesamt 35 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren aus Scharrel, Metel und Otternhagen, der Polizei und des Rettungsdienstes waren in der Nacht von Freitag auf Sonnabend ausgerückt, um den vermeintlichen Brand eines Stallgebäudes in Scharrel zu löschen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte jedoch fest, dass es sich nicht um ein brennendes Gebäude, sondern um ein an der Straße Am Birkenkamp abgestelltes Wohnmobil handelte, das in hellen Flammen stand.

„Vor Ort machte die veränderte Einsatzlage für die Kräfte aber keinen Unterschied“, sagt Feuerwehrsprecher Dennis Hausmann. Die Einsatzkräfte unter der Leitung von Rainer Gähle löschten das brennende Fahrzeug mit drei so genannten C-Rohren und bedeckten es im Anschluss mit Schaum, um mögliche Brandnester zu beseitigen.

Von Mirko Bartels