Scharrel

Die Baggerschaufel senkt sich tief in das Loch an der Kastanienallee in Scharrel – manchmal muss selbst der Fahrer im Führerhaus aufstehen, um genau zu sehen, wo er mit der schweren Maschine gräbt. Die Baugrube ist an dieser Stelle mit Spundwänden eingefasst – eine Pumpe soll helfen, das Loch direkt an der Straße, neben dem Lauf der Neuen Auter in Scharrel trocken zu halten.

Sandfang wird gebaut

Das tiefe Baugrube ist einer der Gründe für die lange Bauzeit an dieser Stelle: Das Regenwasser soll zukünftig vorgeklärt werden, bevor es von der Straße in den Bach gelangt. Das geschieht unterirdisch in einem so genannten Lamellenklärer als Sandfang – der wird an dieser Stelle sein. Rohre und Leitungen müssen entsprechend verlegt werden. Diese Arbeiten brauchten Zeit. Das erkläre die lange Sperrung der Ortsdurchfahrt, die von April bis voraussichtlich Oktober dauert, heißt es von der Bauleitung.

Die Brücke über die Neue Auter in Scharrel ist schon fast wieder zu erkennen. Quelle: Mirko Bartels

Einige Meter weiter ist Wasser kein Problem, eher die brennende Sonne: Betonlatten überspannen den Bachlauf am Ortseingang. Sie deuten das neue Bauwerk zwar an, bis hier aber wieder ein Auto fahren kann, muss noch einiges geschehen.

Von Mirko Bartels