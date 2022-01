Mandelsloh

Nach einem Brand in seiner Scheune fürchtet der Mandelsloher SPD-Politiker und Stiftungsvorstand Bodo Messerschmidt um die Früchte von 40 Jahren Archivarbeit. Die Feuerwehr war am Morgen zum Hof der Familie geeilt, weil Messerschmidts Schwiegersohn Reno Klodwig Qualm aus dem Gebäude dringen sah. Er versuchte, selbst mit dem Handlöscher das Feuer zu ersticken, musste aber wegen des starken Qualms aufgeben. Auch als die Einsatzkräfte eintrafen, qualmte es weiter heftig – sicherheitshalber alarmierte der erste Trupp weitere Unterstützungseinheiten nach.

Schaden am Gebäude hält sich in Grenzen

Atemschutzträger drangen in die Räume vor, löschten und trugen einige schwelende Ausstellungstafeln auf den Hof hinaus. Auf dem wachsenden Haufen unter einem Baum sammelten sich nach und nach auch durchnässte Kartons mit Papier darin an. Und die Feuerwehrleute schaufelten auch unkenntliche Brandreste aus dem Gebäude, als das Feuer aus war. Die Scheune selbst wurde offenbar nicht allzu schwer beschädigt. Auch die Feuerwehrleute, die von der Drehleiter aus das Dach mit der Wärmebildkamera nach Glutnestern absuchten, wurden nicht fündig.

Eigentümer muss Archiv in Ruhe begutachten

Wie groß die Schäden im Innern sind, war am Freitagvormittag noch nicht absehbar. Messerschmidt sagte, er müsse den Raum nun in Ruhe begutachten. Er habe seine Archivalien eigentlich schon vor längerer Zeit abgeben wollen, habe deshalb auch schon Kontakt zu Stadt- und Regionsarchiv aufgenommen. Zu einem Termin vor Ort sei es wegen der Corona-Pandemie bisher noch nicht gekommen. Am Tag vor dem Brand habe ein Elektriker dort Speicheröfen überprüft und in Betrieb genommen – eigentlich, weil Messerschmidt das Archiv nun zunächst selbst noch einmal sichten wollte. Nun befürchten er und seine Frau Annegret, dass die Öfen den Brand verursacht haben könnten. „Die Elektrik haben wir vorher mit den Stadtwerken überprüft“, sagt Messerschmidt.

Polizei geht von technischem Defekt als Brandursache aus

Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus, wie Markus Werner von der Polizeistation Mandelsloh auf Nachfrage bestätigte. Der Schaden am Gebäude sei nicht allzu hoch: Werner beziffert ihn auf rund 2000 Euro. Den ideellen Schaden wird Messerschmidt in den nächsten Tagen ermessen müssen

Von Kathrin Götze