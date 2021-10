Neustadt

Die beiden Neustädter Regionsabgeordneten Ute Lamla (Grüne) und Christina Schlicker (SPD) übernehmen voraussichtlich führende Rollen in der neugewählten Regionsversammlung. Die SPD-Fraktion hat angekündigt, Schlicker als Vorsitzende der Versammlung vorzuschlagen. Die 53-jährige Ratsfrau und Ortsbürgermeisterin von Eilvese hatte im Wahlkampf den neuen Regionspräsidenten Steffen Krach engagiert unterstützt. Selbst konnte Schlicker bei der Wahl der Regionsversammlung 5611 der Direktstimmen für sich verbuchen.

Gute Aussichten auf ein neues Amt als stellvertretende Regionspräsidentin hat Ute Lamla. Die 65-Jährige aus Poggenhagen war bei der Kommunalwahl nicht mehr für den Stadtrat angetreten, konzentriert sich also auf die Region. Dort hat sie gute Chancen, bei der konstituierenden Sitzung Mitte November zu einer von insgesamt drei Vertreterinnen und Vertretern Krachs gewählt zu werden. „Mein Anliegen ist, die Themen aus der Region auch nach Neustadt und Wunstorf zu tragen. In Poggenhagen bleibe ich aber auch ohne Mandat weiter engagiert“, sagt Lamla.

Die SPD-Fraktion nominiert Petra Rudszuck aus Hannover, die bereits in der zurückliegenden Wahlperiode stellvertretende Regionspräsidentin war. Die CDU-Regionsfraktion wird ihre Kandidatin erst in der kommenden Woche intern wählen. Da SPD und Grüne in der Region sich eine Koalition gut vorstellen können, dürfte es für die beiden Neustädterinnen gute Chancen geben, auch in die Ämter gewählt zu werden.

Schamber nicht in der Regionsversammlung

Beim Gruppenfoto der neuen SPD-Bundestagsfraktion stand Rebecca Schamber neben Außenminister Heiko Maas. Quelle: Frederic Kern via www.imago-images.de

Ihren Platz in der Regionsversammlung abgegeben hat dagegen die neugewählte SPD-Bundestagsabgeordnete Rebecca Schamber (45). Sie wurde bei den Kommunalwahlen in die Regionsversammlung, den Stadtrat und den Ortsrat Mühlenfelder Land gewählt. Eine Menge Termine, die Schamber veranlassten, ihren Platz in der Region an den Wedemärker Ratsherren Walter Zychlinksi abzutreten. „Im Vorfeld war nicht abzusehen, dass ich direkt in den Bundestag gewählt werde. Alle Mandate wahrzunehmen, wäre vermutlich etwas viel“, sagt Schamber. Sie will sich neben ihrer Arbeit in Berlin auf die Politik in Neustadt und in ihrem Ortsteil konzentrieren.

Von Mario Moers