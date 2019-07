Neustadt

Fantasievolle Wesen, Kunsthandwerker und Obstbauern: Auch in diesem Jahr gibt es wieder viele interessante Begegnungen bei der Landpartie auf Schloss Landestrost vom 12. bis 14. Juli zu erleben. Die Veranstalter versprechen „ein Wochenende mit Flair rund um das wunderschöne Schloss“. Insgesamt 140 Aussteller warten mit Schmuck, Mode, kunstvollen Blumenarrangements und Dekorativem für Garten und Terrasse auf. Unter dem Motto „Zauber der Farben“ können Besucher sich am Schloss Landestrost Inspirationen und Mitbringsel für das eigene Heim holen. Die Landpartie möchte als Lifestyle-Messe in jedem Falle die schönen Dinge des Lebens zeigen und eine Wohlfühloase für den Besucher eröffnen. Ob mit der Familie oder den Freunden – hier können Neustädter einen unbeschwerten Tag des Müßiggangs in gemütlichen Strandkörben oder an einem Freiluft-Kamin verleben.