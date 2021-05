Schneeren

In Schneeren gibt es außer den klassischen vier Jahreszeiten zwei weitere: Das sind die Wochen um das Schützen- und um das Erntefest herum. Doch das Corona-Infektionsrisiko reißt wie auch schon 2020 Lücken in den Partykalender. Die ebenso eigenwilligen wie einfallsreichen Festfans wollten sich die Freude jedoch nicht nehmen lassen. So feilte der achtköpfige Vorstand der Schneerener Schützen an einer Alternative und erfand die Schützenfest-Partytüte.

Nicht noch mal kein Schützenfest

Nicht noch mal kein Schützenfest: „Mit diesem Slogan haben wir die sozialen Medien bespielt und unsere Schützenfesttüten bekannt gemacht“, berichtet Ferdinand Lühring, Vorsitzender der Schneerener Schützen. Der Vorstand erfand als Alternative das „Schützenfest aus der Tüte“. „Steven Geisler ist unser Marketingexperte. Dank seiner Einfälle konnten wir unser Projekt flott auf die Beine stellen“, sagt Lühring stolz.

Außerdem fanden sich im Ort zahlreiche zupackende Einwohner, die die 250 bestellten Partytüten befüllten. Angefangen bei Asches Currywurst mit den Spezialbrötchen von Yvonne Runte bis zur Zuckerwatte war vieles dabei, was typisch ist fürs Schützenfest. Sogar einen eigenen Anstecker entwarfen die Schützen. Neben dem Ortswappen schrieben sie selbstbewusst „Schützenfest 2021“ drauf.

80 Kinder und 170 Große wollen die Schützenfest-Box

„250 Partytüten, darunter 80 für Kinder, wurden bestellt“, berichtet Yannick Heidemann. Er hat die Anstecker verteilt und kennt die Zahl genau. Nur auf Geselligkeit mussten die Schneerener sicherheitshalber verzichten. Dank der dorfeigenen Schaustellerfamilie Piepenschneider gab es dennoch Festplatzatmosphäre, wenn auch im kleinen Stil.

Zwei Imbisswagen, die Crêpes und Fischspezialitäten auf dem Hof von Groten Wiebking verkauften, waren gut besucht. „Da 250 Crêpes-Gutscheine zum Inhalt der Tüten zählen, öffnen wir auch noch Sonntag, 30. Mai, bis 17 Uhr“, verspricht Anna Piepenschneider. Es gab keinen Ansturm, aber nach und nach verführte die französische Leckerei viele Familien zu einem kleinen Spaziergang. Wer am zurückliegenden Sonnabend um kurz nach 17 Uhr unterwegs war, konnte sogar Schützenfestmusik hören. Dieter und Uwe Wiegmann hatten Trecker und Planwagen fertiggemacht und luden einige Schützen zur Rundfahrt ein. Die Musik kam aus den Boxen.

Und was gab es außerdem? Tüten! In diesem Fall kleine bunte Tüten für Kinder, die Marina Böschen befüllt hatte und die vom Wagen aus zu den Spaziergängern geworfen wurden. Auch wenn 2021 wieder kein König ausgeschossen wurde, kann die Dorfgemeinschaft sagen: So ein Tütenfest in Corona-Zeiten ist ganz nach ihrem Geschmack.

Von Patricia Chadde