Der Papst in einer Sänfte und der Weihnachtsmann mit seinen Rentieren: Bei dem Umzug zum Schneerener Erntefest gab es auch dieses Mal viel Originelles zu sehen. Fast 30 geschmückte Festwagen und viele verkleidete Paradenteilnehmer waren am Sonntag auf den Straßen unterwegs. Die Wagenbauer hatten ihrer Kreativität freien Lauf gelassen und bunte Fahrzeuge geschmückt. So feierte eine Mädelsgruppe eine Pyjamaparty im Himmelbett, die Partygang aus Husum feuerte eine Schaumkanone ab, und einen Schlagermove gab es auch noch.

ZDF-Fernsehgarten ist auch dabei

Die Schaulustigen versammelten sich am Mittag im ganzen Ort, um den Zug zu bewundern. Die Jugend der DLRG hatte einen kompletten Strand auf ihrem Gefährt aufgebaut, das ZDF (Zentrum des Fußballs) den Fernsehgarten samt Schlagerstars. Auch Stock-Cars fuhren im Umzug mit. Neben traditionellen Themen wie dem Torfstich beschäftigten sich viele Gefährte mit der Umwelt. Gleich mehrere Wagen griffen das Thema Bienen auf, auch Plastik im Meer wurde kritisiert.

Die jungen Frauen feiern eine Pyjamaparty im Himmelbett. Quelle: Anke Lütjens

Erntefest vereint die Generationen

„Das Erntefest ist der Höhepunkt des Jahre in Schneeren. Es ist gewaltig, was die Jugendlichen mit großer Begeisterung auf die Beine stellen“, sagte ein Teilnehmer. Das Fest vereine alle Generationen. Mit von der Partie waren im Umzug außerdem Reiterinnen des Reit- und Fahrvereins Schneeren sowie zwei Musikkapellen.

Erntekrone wiegt rund 250 Kilo

Vier starke Männer waren nötig, um die Erntekrone aus dem Gasthaus Asche zu holen. Mit der Gabel eines Treckers wurde die rund 250 Kilogramm schwere Krone auf den Erntewagen bugsiert. Die dritte Kompanie des Schützenvereins hatte die Krone mit Helfern und Unterstützung der Damen gebunden. Die Verantwortung für Erntewagen und Krone wechselt jedes Jahr. „Es sind einige dabei, die seit 50 Jahren den Wagen gestalten“, sagte ein Schütze.

Zur Galerie Ein Strand auf dem Anhänger, eine Pyjama-Party im Himmelbett und eine Schaumkanone: Ausgelassen haben die Schneerener und Gäste am Wochenende Erntefest gefeiert. Es ist der Höhepunkt des Jahres.

Party geht bis in den frühen Morgen

Das ganz besondere Gefährt war mit Kürbissen, Getreide, Maiskolben, Heidekraut und Herbstastern geschmückt. Mit viel Musik war die Krone bereits am Vortag im Gasthaus Asche einmal aufgezogen worden. Bei der anschließenden Party machte DJ Herzschrittmacher seinem Namen alle Ehre. „Leider war die Party schon sehr früh vorbei, um 4.30 Uhr“, scherzten die Schützen.

