Schneeren

Der Plan ist ambitioniert: Bis zum Reformationstag am 31. Oktober soll die Sanierung der Elektrik in Schneerens Kirche abgeschlossen sein. Damit das gelingt, arbeiten nicht nur Handwerker, sondern auch Kirchenvorsteher und der Pastor tatkräftig mit.

Carola Wiebking und Heiko Schwarz knien auf dem Boden und füllen Schlitze in der Wand mit einem Spezialmörtel. Überall dort, wo der Elektriker bereits Kabel verlegt hat, spachteln die beiden Kirchenvorsteher die Wände zu. „Wir haben zu spät bemerkt, dass das Verfüllen nicht im Auftrag enthalten war“, sagt Pastor Friedrich Kanjahn. Er steht im Blaumann in der Kirche, denn so wie Wiebking und Schwarz werkelt auch er an den Wänden. Einen Maurer hätten sie so schnell nicht mehr bekommen können. Nun machen sie es eben selbst.

Anzeige

Der Kirchenvorstand packt an – und die Kirche aus

Die Schneerener Kirche soll bis zum Reformationstag mit neuer Elektrik ausgestattet werden. Quelle: Beate Ney-Janßen

Selbst mit anfassen – das hat der Kirchenvorstand schon beim Ausräumen der Kirche getan. Nicht ein einziger Stuhl steht mehr dort, der Wandschmuck ist abgenommen, Kanzel und Taufbecken verhüllt, die Orgel verbirgt sich hinter dicker Plane. Ein wenig wie von Christo verpackt. „Das hat der Orgelbauer selbst gemacht“, sagt Kanjahn. Damit das empfindliche Instrument die Sanierung heil übersteht.

Die Beleuchtung in der Kirche wird in diesen Tagen neu installiert. Die Lichtanlage sei in die Jahre gekommen, sagt Kanjahn, der Kirchenraum immer wenig und nur punktuell ausgeleuchtet gewesen. Mehr Licht habe sich die Gemeinde schon lange gewünscht und seit 2014 darauf gespart. So lange die Vorbereitungszeit dauerte, so kurz ist nun die Bauphase: Am 10. Oktober hat der Kirchenvorstand sich getroffen, um die Kirche auszuräumen. Nur drei Wochen später soll alles fertig sein. 33.000 Euro, die durch Spenden, freiwilliges Kirchgeld und Kollekten zusammen gekommen sind, werden sie dann ausgegeben haben.

Weitere Sanierung bereits im Blick

Eine weitere Sanierung hat die Gemeinde bereits im Blick. Der Putz im Innenraum müsse dringend saniert werden, erzählt Kanjahn. In dem Zusammenhang soll auch der Anstrich vom gedeckten Grün in eine helle Sandfarbe geändert werden. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Des Pastors grobe Schätzung für die Kosten dieser Sanierung liegt bei 100.000 Euro. Dafür muss neu gesammelt werden.

Bis es soweit ist, können in der Schneerener Kirche noch viele Gottesdienste gefeiert werden. Der erste davon ist für Sonnabend, 31. Oktober, 9.30 Uhr, geplant. Mit Tatendrang und Gottvertrauen, meinen die Kirchenvorsteher, werden sie bis dahin auch den letzten Stuhl wieder in die Kirche gestellt haben. Und die Gemeinde kann sich über die neue Beleuchtung freuen.

Von Beate Ney-Janßen