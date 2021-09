Schneeren

Er hat viel dazu beigetragen, dass Schneeren ein höchst musikalisches Dorf ist, hat vielen Schneerener Kindern und auch Erwachsenen beigebracht, das Akkordeon zu spielen. Nun ist Rudolf Strangfeld im Alter von 91 Jahren gestorben. 1965 gründete er das Akkordeonorchester Schneeren, das noch heute aktiv ist. Erst nach 40 Jahren gab er den Taktstock als Dirigent weiter – an seinen Sohn Klaus Strangfeld. Als Spätaussiedler aus Schlesien begann er bald, die ersten Schneerenerinnen und Schneerener am Akkordeon auszubilden.

„Rudi hat sich Zeit seines Lebens der Musik verschrieben und noch im hohen Alter im Orchester mitgewirkt“, sagt Ortsbürgermeister und Mitmusiker Stefan Porscha anerkennend. Strangfeld war vielfach talentiert und gebildet, war Organist in Schneeren, Rehburg und Hagen, dirigierte Chöre in Schneeren und Rehburg und spielte in einem Mandolinenorchester. Mit volkstümlichen Instrumenten mehr als reine Volksmusik zu machen, war der Anspruch, den Sohn Klaus einmal formulierte.

Mit der Musik schuf Rudolf Strangfeld, der persönlich eher zurückhaltend war, vielfache Verbindungen im Dorf, die noch heute existieren. Seine Schüler und Mitspieler schätzten ihn als akkuraten und zuverlässigen Menschen. Rudolf Strangfelds Ehefrau Charlotte ist bereits vor drei Jahren gestorben. Er hinterlässt die drei Söhne Klaus, Werner und Thomas sowie eine Enkeltochter.

Von Kathrin Götze