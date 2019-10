Schneeren

Die Schneerener Straße (L 360) ist ab Dienstag, 15. Oktober, im Kurvenbereich vor dem Restaurant San Stefan voraussichtlich drei Tage halbseitig gesperrt. In der Zeit ist mit kleineren Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Eine Ampel regelt den Verkehr. Der Grund ist ein Austausch der Nahwärmeleitung. Da das Baufeld im unübersichtlichen Kurvenbereich liegt, ist die Ausfahrt aus der Straße Zum Eichenbrink während dieser Zeit nicht möglich. Die dortige Bushaltestelle wird folglich nur in Fahrtrichtung Mardorf bedient. Die Haltestelle in Fahrtrichtung Eilvese/ Neustadt wird in die Straße Tenor verlegt.

Von Mario Moers