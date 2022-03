Schneeren

Vor einer Woche war ein Konvoi mit gespendeten Hilfsgütern aus Neustadt und Peine in Richtung der ukrainischen Grenze gestartet. Sonntagnacht kehrten die sechs Kleintransporter zurück – und mit ihnen 38 Geflüchtete. Zu den zwölf Helfern gehörten die beiden Schneerener Steven Geisler und Andre Hecher.

Flucht aus der Ukraine

Der 38-jährigen Ukrainerin Iryna R. waren die beiden jungen Männer zunächst suspekt, als sie, ihre Schwägerin Nadiia S. (40) und ihre drei Kinder in einem der überbesetzten Kleintransporter mit deutschen Kennzeichen Platz nahmen. „Ich dachte, vielleicht ist das eine Sekte“, erzählt Iryna R. von dem ersten Gedanken, der ihr durch den Kopf schoss, als sie am Freitag mit 37 anderen Geflüchteten hinter der rumänischen Grenze auf die Männer traf, die Frauen und deren Kindern kostenlosen Transport anboten.

Steven Geisler (Fünfter von links) und Andre Hecher (Dritter von links) mit den Mitgliedern des Round Table Peine in einer Zwischenunterkunft in Budapest. Quelle: privat

Zwei Tage und eine Nacht später können Iryna R., Nadiia S. und ihre Fluchthelfer über diese Bemerkung gemeinsam lachen. Am Montagnachmittag schauten sie im Freizeitbad Balneon den Kindern beim Planschen zu. Doch das Lachen konnte nicht über die verzweifelte Lage hinwegtäuschen, in der sich beide Frauen befanden. „Auf der Flucht war es ein Lachen, Weinen, manchmal hysterisch. Gehen wir weiter oder schlafen wir? Passiert das jetzt wirklich?“, beschreibt Nadiia S. ihre Gefühlswelt.

Mehrtägiger Beschuss

Soldaten der rumänischen Armee begleiteten den Konvoi auf dem Weg zur moldawischen Grenze. Auf den rumänischen Straßen blockierten mitunter Pferdegespanne oder Rinder das ohnehin langsame Vorankommen. Quelle: privat

Beide Frauen waren in der vergangenen Woche nach mehrtägigem Beschuss und offenem Straßenkampf vor den Fenstern ihrer Wohnungen mit ihren drei Kindern aus der Ukraine geflohen. Bomben hatte Nadiia S. schon fast eine Woche vor dem „offiziellen“ Kriegsbeginn gehört, sie zeigt ein Handyvideo als Beweis. Ihre Heimatstadt Schtschastja liegt nur 24 Kilometer nördlich von Luhansk entfernt, einer der zwei „Volksrepubliken“, mit deren Anerkennung der russische Präsident Putin seinen Krieg legitimiert. Während russische Panzer vor ihren Fenstern auffuhren, das „gerade frisch renovierte Krankenhaus“ in der Kleinstadt zerstört wurde, sammelten freiwillige Helferinnen und Helfer im Neustädter Balneon am 1. März so viele Spenden an einem Tag, dass es für mehrere Hilfskonvois gereicht hätte.

Charity-Clubs nutzen Verbindungen

Oma und Enkel kleiden sich nach der Flucht neu ein, aus den Spenden die in Neustadt gesammelt wurden. Quelle: Mario Moers

„Unsere Freunde vom Round Table in Moldawien hatten uns um Hilfe gebeten“, erzählt Geisler vom Beginn der Rettungsmission. Er selbst ist Mitglied bei der Peiner Gruppe des international aktiven Serviceclubs. Sein Bekannter Hecher nicht, er begleitete einfach seinen Dorfnachbarn.

Der Round Table ist so etwas wie die Rotarier oder der Lions-Club, allerdings nur für junge Männer zwischen 18 und 40 Jahren. Zirkel wie die Tabler, wie sie sich selbst nennen, stehen dieser Tage in Verbindung mit anderen Serviceclubs europaweit, um schnelle Hilfe zu organisieren. „Wenn die großen Hilfsorganisationen noch organisieren, sind wir schon auf der Straße“, sagt Geisler.

Geflüchtete auf dem Weg nach Neustadt und Peine. Beide Städte waren in die private Hilfsaktion eingeweiht. Quelle: privat

Die Straße, es waren in diesem Fall 4400 Kilometer, führte die Gruppe gezielt in das Grenzgebiet zwischen Rumänien, Moldawien und der Ukraine. „Hilfsorganisationen haben wir dort keine gesehen, es ist alles selbst organisiert von den Leuten“, erzählt Geisler.

Berechtigte Angst

Mit an Bord hatten die zwölf Männer eine Ukrainerin aus Neustadt, die ihre Mutter und den Neffen in Sicherheit bringen wollte. In der moldawischen Hauptstadt Chișinău hatten dort lebende Tabler weitere Geflüchtete auf die Ausreise vorbereitet. „Die Leute wurden quasi vorsortiert, ihre Papiere geprüft“, berichtet Geisler. So zumindest der Plan. Erst zurück in Neustadt erfuhr er, dass Iryna R. und Nadiia S. mehr oder weniger zufällig zu den Transportern fanden. „Und wann habt ihr Vertrauen zu uns gefasst?“, fragt Geisler. „Wir hatten so Angst vor dem Krieg, dass es uns egal war wohin“, antwortet Nadiia. Um die Reisenden zu beruhigen, nahm die mitreisende Neustädterin Sprachnachrichten in ihrer Muttersprache auf, die dann in allen Autoradios abgespielt wurden. „Es war ganz still bei uns um Auto. Man hat gespürt, wie traumatisiert und vorsichtig die Leute waren“, erzählt Hecher. Wie er sich selbst gefühlt hat? „Ich glaube, als Feuerwehrmann kenne ich vieles, was den anderen Mitfahrern noch einmal spürbar stärker zusetzte“, sagt er.

Das Vereinsheim des TSV Schneeren wurde als Notunterkunft vorbereitet. Quelle: privat

Das Rathaus war eingeweiht

Die Berliner Polizei warnt seit einigen Tagen vor Menschenhändlern, die junge Frauen gezielt abfangen. In Schneeren wird so etwas nicht passieren. Längst hat die Dorfgemeinschaft eine Ferienwohnung für Iryna R. und Nadiia S. gefunden. Die Notunterkunft im Gemeindehaus, die Pastor Friedrich Kanjahn zur Verfügung gestellt hat, und die zweite, die von vielen Helferinnen und Helfern am Wochenende im Vereinsheim des TSV Schneeren vorbereitet wurde, bleiben also erst mal frei. Offiziell hat die Stadt Neustadt bislang als Kommune noch keine Geflüchteten untergebracht. In die Aktion des Konvois war das Rathaus allerdings eingeweiht.

