Schneeren

Johannas Ritters Finger sind erneut über die Tastatur geflogen. Die Schneererin mit Liebe zu Nordsee und Geschichte hat mit „Das Haus auf der Warft“ bereits ihr fünftes Buch veröffentlicht. Ein Krimi ist es dieses Mal nicht, stattdessen eine Familiengeschichte, in der alle Fäden im titelgebenden „Haus auf der Warft“ zusammentreffen. Das Haus hat Ritter auf die Halbinsel Eiderstedt gestellt, auf der sie schon ihren ersten Roman verortet hatte.

Ihrer Leidenschaft für Geschichte bleibt Ritter ebenfalls treu. So flicht sie in ihr Buch immer wieder Exkurse zu historischen Ereignissen ein, die oft auch mit den Besonderheiten des Landstrichs zusammenhängen. Wie dem des Bauernhauses, das die junge Frau Lea erbt. Ein Haubarg, wie die Leser erfahren. Ritter ist fasziniert von dieser speziellen Bauart aus dem 18. und 19. Jahrhundert, sie recherchierte, schrieb. Und erfuhr erst im Nachhinein, dass Haubarge zu den Bauernhäusern des Jahres 2021 gekürt wurden. Nun hofft sie, diesem Haustyp zu noch ein wenig mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen.

Schrullige Charaktere tummeln sich in der Geschichte

Worauf Leser sich verlassen können, sind die schrulligen Charaktere, die die Schneerenerin zeichnet. Im Haus auf der Warft werden zwei Typen gewiss in Erinnerung bleiben: Die bitterböse Schwiegermutter Leas, die in Stilettos auf sandigen Wegen auch vor schwersten Beleidigungen nicht zurückschreckt. Und Haubarg-Untermieter Lennart, der in all seiner Wortkargheit der sympathische ruhende Pol in allen Wirrungen ist.

„Das Haus auf der Warft“ von Johanna Ritter ist im Boyens-Verlag erschienen. Es hat 208 Seiten und kostet zwölf Euro.

Von Beate Ney-Janßen