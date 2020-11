Schneeren

Johanna Ritter mag die Nordsee. Und Norderney. Jedes Jahr fährt die Schneerenerin auf die Insel. Deshalb hat sie auch lange mit sich gerungen, ob sie den Menschen dort eine Leiche an den Strand legen darf. Das hat sie schließlich doch gemacht: mit ihrem neuesten Krimi „ Mord zum Jahrestag“.

Historie hat es Johanna Ritter angetan. Deswegen verliert sich Hauptkommissar Erwin Holle, Hauptfigur ihres jüngsten Werkes, ebenfalls liebend gern in Betrachtungen der Vergangenheit. „Der Kommissar geht seiner Umwelt damit manchmal ganz schön auf die Nerven“, erzählt Ritter lachend. Und sie hofft, dass das niemand von ihr selbst sagt. Denn schließlich ist sie zum Schreiben über das Interesse an Geschichte gekommen: in jenen Jahren, als sie Gästeführerin in Mardorf, Schneeren und auf dem Wilhelmstein war. Das anschauliche Erzählen liege ihr wohl, sagt sie. So wurde sie Autorin.

Seltsame Charaktere tummeln sich im Krimi

Eine spannende Handlung, ein kurzweiliger Krimi und darin enthaltene Momente, welche die Leser zum Schmunzeln und Lachen bringen, sind ihr Ziel gewesen. Das ist der 50-Jährigen aus Schneeren gelungen – nicht zuletzt mit dem Schmonzettenautor Ulf-Berthold Stikkert, der n den ersten Mord und auch weitere Todesfälle auf Norderney verstrickt ist, der ein akutes Alkoholproblem hat und in seiner ganzen Abgerissenheit und Schmuddeligkeit irgendwie doch zum Sympathieträger wird. Solche Gestalten und seltsame Charaktere liebt Ritter. Daher tummeln sich manche davon in ihrer Story.

Liebe zur eigenen Sehnsuchtsinsel wecken

Ritter legt mit „ Mord zum Jahrestag“ ihr viertes Buch vor. Nach zwei Bänden mit Kurzgeschichten hatte sie 2017 mit einem Nordsee-Roman debütiert, dem nun der zweite gefolgt ist. Sie hofft darauf, dass ihre Geschichte fesselt und gleichzeitig auch die Liebe zu ihrer eigenen Sehnsuchtsinsel weckt. Wenn Leser nach Norderney kommen, dann sollen sie viele der von ihr beschriebenen Orte wiedererkennen können – und schon etliches von deren Geschichte wissen: ob es nun die Meierei ist oder die „Giftbude“, ein Restaurant, in der die Mords-Geschichte ihren Anfang nimmt.

Der Krimi „ Mord zum Jahrestag“ ist im Spica-Verlag unter der ISBN 978-3-946732-74-7 erschienen und kostet 14,90 Euro, als E-Paper 9,90 Euro. In Neustadt ist der Roman in sämtlichen Buchhandlungen erhältlich.

Von Beate Ney-Janßen