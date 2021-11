Schneeren

Freundlicher und heller strahlt Schneerens Kirche in neuem Glanz. Nachdem das Gotteshaus im letzten Jahr bereits eine neue Beleuchtungsanlage bekommen hat, waren nun die Wände an der Reihe. Der mattgrüne Anstrich aus den Fünfzigerjahren weicht einem hellen Sandton.

Noch wird ein Rollgerüst von zwei Malern gelegentlich ein Stück weitergeschoben, um letzte Hand an die Wände zu legen. Der neue Anstrich ist aber im Wesentlichen vollendet. Nur auf der Empore ist noch der triste Ton aus der Nachkriegszeit zu sehen. Doch auch das ändert sich gerade.

Direkt unter dem Altarbild ist in Schneerens Kirche ein rätselhaftes "th" freigekratzt worden. Quelle: Beate Ney-Janßen

Pastor Friedrich Kanjahn freut sich über das gute Fortschreiten der Arbeiten. Nahezu auf den Tag genau vor einem Jahr stand er schon einmal im leer geräumten Gotteshaus, hatte eine Leiter über der Schulter und bekundete, dass wenige Tage später alles wieder für die Gemeinde offen sein werde. Der Plan klappte damals und jetzt soll es nicht anders werden, denn schließlich ist für Freitag, 5. November, 18.30 Uhr, ein Hubertus-Gottesdienst geplant. „Wir müssen nur zwei Gottesdienste von der Kirche ins Gemeindehaus verlegen“, sagt Kanjahn. Das freut ihn sehr. Das Elend jahrelanger Kirchenrenovierungen, das andere Gemeinden oft erdulden müssen, ging an Schneeren vorüber.

Letzter Anstrich aus den Fünfzigern

Zur Freude aller Beteiligten erwies sich der zweite Sanierungsabschnitt auch günstiger als geplant. 100.000 Euro hatte man einkalkuliert. 35.000 Euro reichten voraussichtlich aus. Einer der wichtigsten Faktoren dafür sei, dass das Rollgerüst für die Arbeiten genügte, sagt der Pastor. Kalkuliert hatte er eine komplette Einrüstung der Kirche.

Unter der alten Farbschicht auf dem Schneerener Altar sind Schablonenmalereien sichtbar geworden. Sie werden mit dem neuen Farbanstrich wieder verhüllt – und geschützt. Quelle: Beate Ney-Janßen

Kein Stress mit Denkmalschützern

Auch mit dem Denkmalschutzreferat der Landeskirche ist er sich in allen Punkten schnell einig gewesen, sodass ihn keine außerplanmäßigen Ausgaben erwarten. Auch wenn beim vorsichtigen Schmirgeln am Holz des Altars Schablonenmalereien und ein rätselhaftes „th“ in altdeutscher Schrift entdeckt wurden. „Das wird alles erhalten und geschützt“, sagt der Pastor. Allerdings unter dem neuen Anstrich.

Nun kann es ab dem 7. November also wieder losgehen mit den regelmäßigen Gottesdiensten, sonntags, 9.30 Uhr. Für diese Gottesdienste sind keine Anmeldungen notwendig, wohl aber für den Hubertus-Gottesdienst am 5. November, für den Kanjahn um Nachricht unter Telefon (05036) 566 oder per E-Mail an fkanjahn@gmx.de bittet.

Von Beate Ney-Janßen