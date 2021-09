Neustadt

Die Zahl der Briefwähler nimmt auch in Neustadt weiter zu. In den ersten eineinhalb Wochen Öffnungszeit hat das Team der Briefwahlstelle bereits 5599 Wahlscheine an Neustädterinnen und Neustädter verschickt, wie Teamleiter Michael Hermens am Mittwoch berichtete. Zum Vergleich: Bei der jüngsten Kommunalwahl waren es 3785 insgesamt. „In den Wahllokalen wird am 12. September wohl deutlich weniger los sein als zuletzt“, sagt Hermens.

23 Bezirke für die Briefwahl

Er hat die Organisation angepasst, damit die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer nicht bis zum Morgengrauen mit Auszählen beschäftigt sind. Statt bisher acht Briefwahlbezirken hat die Stadt nun 23 davon vorgesehen. Ausgezählt wird nach Rangfolge der Gremien – erst die Wahl zum Regionspräsident oder -präsidentin und das Regionsparlament, anschließend Rat der Stadt und schließlich die Ortsräte. „Kann sein, dass die letzten Zählungen dann erst wieder gegen Mitternacht fertig sind“, sagt Hermens. Auch die Briefwahlstimmen werden erst am Wahltag nach 18 Uhr ausgezählt – dafür treffen sich die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in der KGS-Mensa.

450 Helferinnen und Helfer begleiten die Wahl

Rund 450 Helferinnen und Helfer begleiten die Wahl – 56 Urnenwahlbezirke sind dafür in 40 Gebäuden im Neustädter Land untergebracht. Und zwar größtenteils in denselben wie zuvor. Eine Änderung habe es nur in Welze gegeben: Statt im Feuerwehrgerätehaus werden die Welzerinnen und Welzer diesmal im Dorfgemeinschaftshaus wählen – der Wunsch sei aus dem Ort gekommen, berichtet Hermens.

Wahlbriefe werden am 12. September in den Wahllokalen übrigens nicht mehr angenommen, betont er. Auch das versuchten immer mal wieder einzelne Leute. „Wer wirklich meint, seinen Wahlbrief noch am Wahltag einreichen zu müssen, wirft ihn bis 18 Uhr am Bürgerbüro ein, an der Theodor-Heuss-Straße.“

Vier Wahlzettel für den 12. September

Die Briefwahlstelle selbst ist einmal mehr im Ratssaal an Nienburger Straße 31 untergebracht und arbeitet seit dem 23. August. Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags, 8 bis 12 Uhr, außerdem montags und dienstags 13 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 18 Uhr. Für freitags gibt es unterschiedliche Zeiten, nämlich am 3. und 17. September von 8 bis 12 Uhr, am 10. September von 8 bis 13 Uhr und am Freitag vor der Bundestagswahl, also am 24. September, von 8 bis 18 Uhr. Die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort haben auch außerhalb der Öffnungszeiten zu tun, bearbeiten aktuell die Briefwahlanträge und stellen die Unterlagen zusammen – allein zur Kommunalwahl kommen vier Wahlzettel zusammen, für Regionspräsident, Regionsparlament, Rat der Stadt und Ortsräte.

Hygieneregeln gelten in den Wahllokalen

Warum immer mehr Wählerinnen und Wähler diesen Weg zur Stimmabgabe nehmen, können die Mitarbeiter im Team nur vermuten. Einige hätten auf einen geplanten Urlaub hingewiesen, als sie ihre Unterlagen in der Briefwahlstelle abholten, heißt es. Ob auch die Corona-Pandemie eine Rolle dabei spielt, darüber könne man nur spekulieren, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley. Sie weist darauf hin, dass in den Wahllokalen die entsprechenden Hygieneregeln gelten. „Wer beispielsweise keine Maske tragen möchte oder kann, sollte sich ebenfalls zur Briefwahl anmelden“, sagt Schley.

Von Kathrin Götze