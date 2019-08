Neustadt

In der zweiten Nacht in Folge ist die Feuerwehr Neustadt zu mehreren Bränden ausgerückt. Nachdem am Sonnabend zwei Lastwagen gebrannt hatten, mussten die Einsatzkräfte am frühen Sonntag zu gleich drei Brandorten ausrücken.

Gegen 1.20 Uhr war ein brennender Holzpaletten-Stapel in der Moorstraße gemeldet worden. Gut anderthalb Stunden später gingen an der Ricklinger Straße in Bordenau rund 200 Strohballen in Flammen auf. Gegen 4.15 Uhr rückte die Feuerwehr zum dritten Brand aus: In der Moordorfer Straße in Poggenhagen stand ein Auto in Flammen. Das Feuer griff nach Angaben der Polizei auf weitere Fahrzeuge über – der Schaden an den Autos beläuft sich auf mindestens 30.000 Euro. Nähere Informationen lagen am Morgen noch nicht vor, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zur Galerie In Neustadt-Bordenau sind rund 200 Strohballen in Flammen aufgegangen.

Bereits am Sonnabend war die Feuerwehr Neustadt im nächtlichen Dauereinsatz. In der Kernstadt war eine Lkw-Zugmaschine in Brand geraten. Noch während der Löscharbeiten wurden die Feuerwehrleute zu einem zweiten brennenden Lkw gerufen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt rund 150.000 Euro.

Angesichts der zeitlichen und räumlichen Nähe hatte die Polizei bereits am Sonnabend erklärt, dass ein Zusammenhang zwischen den Bränden nicht ausgeschlossen werden könne.

Von RND/frs