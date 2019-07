Neustadt

Mit einem Partymarathon sind viele Schüler diese Woche in die Sommerferien gestartet. Am Mittwoch stiegt in Garbsen die School’s-out-Party im Garbsener TanzCentrum Kressler, am Donnerstag luden Kressler und das Balneon zum Summer Splash ein. 320 Schüler kamen zur Poolparty. Elektrobeats, eine (alkoholfreie) Cocktailbar und die Tanzfläche am Strand sorgten für Festivalfeeling. Der Summer Splash entspricht einem Trend, zum Ferienauftakt Schülerpartys auszurichten.

Heiße Elektrobeats und eiskalte Slushys, Strand und Spaß: Beim ersten Summer Splash im Balneon feierten rund 320 Schüler eine große Beachparty.

Viele Teilnehmer trugen gleich mehrere Einlassbändchen am Armgelenk. Die Freundinnen Julia, Anna und Juli aus Poggenhagen und Neustadt fanden es gut, dass in der Ferien etwas los ist. „Wir fahren alle in den Urlaub, sind aber auch gern in Neustadt“, sagte Anna. Bevor die drei also nach Dänemark, Kroatien und in die Schweiz aufbrechen, wurde in Neustadt getanzt.

Von Mario Moers